Выгорел единственный лес на острове: в Греции арестовали туристов, которые запустили салют с яхты

Ужасающий лесной пожар вспыхнул на греческом острове Гидра после запуска фейерверка с яхты. Власти арестовали 13 членов экипажа и пассажиров

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Власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты после того, как поздно вечером в пятницу подожгли остров Гидра, в результате чего сгорел единственный сосновый лес на острове. Об этом сообщает Daily Mail.

На этой неделе Грецию опустошили десятки лесных пожаров, в результате которых уже погиб один человек.

Пожар на острове Гидра Фото: Kathimerini

А пожар на Гидре, как пишут греческие СМИ, учинили отдыхающие из Казахстана. Сначала туристы попытались потушить пожар самостоятельно, но их усилия не увенчались успехом. Вызвав спасателей, они скрылись с места происшествия. В конечном итоге пожар был потушен. Роскошную яхту арендовали 17 туристов из Казахстана, 13 из которых были арестованы, сообщает издание Kathimerini.

Задержанные туристы

В субботу на острове Андрос бушевал еще один пожар, в результате которого четыре деревни были эвакуированы с помощью самолетов и вертолетов, прибывших для тушения пожара.

Греция ужесточила наказание за поджог: виновным теперь грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 200 000 евро.

Мэр Гидры Гиоргос Кукудакис уже заявил, что подаст в суд на отдыхающих с яхты. Помимо призыва к судебным искам против "безответственных" людей, мэр Кукудакис заявил, что власти должны создать больше противопожарных зон.

Пожары в Греции Фото: Kathimerini

Греция готовится к трудному лету, поскольку власти предупредили, что сильные ветры и высокие температуры означают, что существует "очень высокий риск" лесных пожаров.

Пожары в Греции Фото: Kathimerini

На прошлой неделе в этой средиземноморской стране была зафиксирована первая волна жары в году: в некоторых местах температура поднялась выше 44 градусов по Цельсию.

В прошлом году за жестокой двухнедельной волной жары последовали разрушительные лесные пожары, в которых погибло 20 человек.

Напомним, от жары страдают не только туристы в Греции, но и паломники в Мекке, в Саудовской Аравии. Там от изнуряющей жары погибли уже более тысячи участников хаджа.