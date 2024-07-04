"Плакали прямо среди горящего мусора": пожарный достал из огня крошечных щенков (фото)

Спасатели выехали тушить пожар в Черкасской области, но по приезду услышали лай. Сомнений не было — плачет животное, и ему срочно нужно помочь.

Related video

В Украине спасли из огня пять маленьких щенков. Деталями 3 июля поделились в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Бригада ГСЧС выехала тушить мусор, который загорелся на открытой территории. Однако в самом эпицентре пожара спасатели услышали лай. Из-за задымленности найти место, откуда раздавались звуки, получилось не сразу.

В результате поисков пожарным удалось спасти от огня пять щенков. Трое из них обошлись испугом, а остальные двое надышались дымом. Собачек вынесли в безопасное место, после чего умыли и напоили водой. Впоследствии их передали старосте общины.

Как уточнили в главном управлении ГСЧС в Черкасской области уточнили, пожарные сразу поняли, что лает какое-то животное и ему срочно нужна помощь. Пока спасатели тушили пожар, один из них пошел на поиски.

"Сразу найти место, где раздавалось такое жалостливое скуление я не смог, потому что было очень много дыма, везде огонь... Когда же нашел, аж пятеро щенков плакали прямо среди мусора, который горел", — вспомнил работник ГСЧС Андрей Харченко.

Андрей Харченко со спасенными щенками Фото: ГСЧС

Напомним, верный пес Блу спас своего хозяина от смерти. Мужчина был ранен после ДТП и оказался в своеобразной ловушке, однако его выручил четвероногий друг.

Синоптики предупредили, что жара в Украине может достичь более +40 градусов. Уже известно, в каких областях будет жарче всего.