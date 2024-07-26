Поймали "на горячем": 20-летний украинец хотел сжечь 8 электроподстанций (фото)

По данным СБУ, житель Черкасской области захотел "легких денег" и стал диверсантом. Теперь остаток своей жизни молодой человек может провести за решеткой.

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В Украине поймали диверсанта, который поджигал электроподстанции в Черкасской области. Деталями 26 июля поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

20-летний парень по заданию российской разведки совершил серию поджогов энергообъектов. Он пытался уничтожить восемь электроподстанций и один релейный шкаф в Уманском районе. Так РФ стремилась обесточить большую часть общества и заблокировать железнодорожное движение в регионе.

Следователи выяснили, что агент — местный житель, который искал "легкие деньги" в сети. Он нашел "нужные" объекты и подготовил все необходимое для поджогов, после чего отправился взламывать трансформаторные подстанции. План заключался в том, чтобы залить технологическое оборудование бензином и поджечь.

Фото задержанного диверсанта Фото: СБУ

Вражеская спецслужба обещала агенту "вознаграждение" на банковскую карту, но реализовать свой план он не успел. Диверсанта схватили "на горячем", когда он пытался уничтожить новый энергообъект.

В ходе обыска у молодого человека обнаружили канистру с бензином и телефон, с помощью которого он связывался с разведкой РФ. Украинца задержали, сообщив о подозрении по двум статьям — о диверсии в условиях военного положения и умышленном повреждении объектов электроэнергетики.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — отметили в СБУ.

Напомним, в Нацполиции проинформировали, что 39-летний житель Ивано-Франковска организовал группу, которая по заказу РФ уничтожала торговые заведения за границей.

В ДБР сообщили, что работник ДМС пытался заработать на уклонистах от мобилизации. Он указал в записке, что желает богатства и успеха.