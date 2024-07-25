Полиция задержала вербовщиков, которые привлекали украинцев для поджогов в странах ЕС (видео)

На территории Украины разыскивались пророссийски настроенные лица, которых "нанимали" для поджогов в странах Европейского Союза. Участники преступной группы задержаны в Ивано-Франковской области.

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В течение последних нескольких месяцев в информационном пространстве начали появляться сообщения о поджогах на территории европейских стран. В отдельных эпизодах внезапные пожары уничтожали тысячи квадратных метров торговых площадок, а за эти преступления задерживались, в том числе и украинцы, информируют в Нацполиции.

Как отмечают правоохранители, сейчас точно известно о нескольких уничтоженных пожаром торговых заведений в Польше и странах Балтии. Также злоумышленники получили заказ от ФСБ РФ на поджог одного из центров гуманитарной помощи Украине на территории Польши.

По замыслу российских спецслужб, поджоги ТЦ, складских помещений и объектов критической инфраструктуры должны были дестабилизировать внутреннюю ситуацию, дискредитировать на мировой арене Украину и ее граждан, испортив дружеские отношения со странами-партнерами.

Проработав оперативную информацию, правоохранители установили группу лиц, которые осуществляли в Украине тщательный подбор пророссийски настроенных граждан для выполнения задач ФСБ за рубежом.

Организатором группы вербовщиков был 39-летний житель города Ивано-Франковска. Имея непосредственный контакт с сотрудниками российских спецслужб, вербовщики на постоянной основе получали "заказы" от своих кураторов.

После определения объекта для поджога, для привлеченных агентов изготавливались поддельные документы официального образца для возможности беспрепятственного выезда за границу и открывались банковские счета.

Оказавшись в городе запланированного преступления, злоумышленники придумывали план воплощения поджога, его обязательной фиксации и незаметных путей отхода с места происшествия.

Оплата за выполненную работу осуществлялась частями — сначала получался аванс, а остальные деньги перечислялись после осуществления поджога и обязательного подтверждения в публикациях медиа. По оперативным данным, в ближайшее время планировалось уничтожить центр гуманитарной помощи для украинцев в Польше.

18 июля правоохранители провели 40 обысков на территории шести областей. Во время следственных действий были найдены поддельные документы, банковская документация и тому подобное. В этот же день на территории Ивано-Франковской области полицейские задержали трех участников преступной группы, которым сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга причастных к преступлению лиц и привлечения их к ответственности, а также сбор доказательной базы по проверке причастности фигурантов к другим эпизодам пожаров на территории стран ЕС.

Напомним, с начала 2024 года в социальных сетях активизировалась деятельность российских спецслужб, которые вербовали украинских подростков для поджога автомобилей, принадлежащих ВСУ.