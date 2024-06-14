Россияне массово вербуют подростков в Украине для поджога автомобилей ВСУ, — Нацполиция

По данным пресс-службы ведомства, с начала 2024 года в социальных сетях активизировалась деятельность российских спецслужб, которые вербовали подростков от 13-летнего возраста.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые за средства, полученные от российских спецслужб, осуществляли поджог автомобилей ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что с начала 2024 года в социальных сетях существенно активизировали свою деятельность спецслужбы РФ, которые вербовали подростков от 13 лет.

В частности в Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух авто, принадлежавших военнослужащим. Подростки были задержаны вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет во время попытки поджечь еще одно авто.

За такое же преступление оперативники задержали еще двух парней 17 и 18 лет. При этом их также проинформировали о подозрении и избрали меры пресечения.

Вместе с тем в эфире "Мы-Украина" глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов сообщил, что в Украине за время войны открыли уже более 160 тысяч уголовных дел по военным преступлениям РФ. По словам депутата, именно такое количество дел было зафиксировано по состоянию на прошлую неделю. В то же время Маслов убежден, что подобных дел в Международном уголовном суде также станет больше.

"Если речь идет о делах МУС, то мы знаем по крайней мере о двух таких делах — но это не значит, что их только два. Их может быть больше, потому что в них вся информация до определенного этапа является публичной. И мы знаем об ордерах, выданных по преступникам из РФ по двум делам, но это не значит, что их не больше — их точно будет больше", — уверен Маслов.

5 апреля в Центре национального сопротивления (ЦНС) сообщили, что РФ начала вербовать украинцев на захваченных территориях для военных действий в Африке.

Кроме того, 9 апреля сообщалось, что Россия активно вербует женщин в российских колониях для участия в войне в Украине.