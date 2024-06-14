Росіяни масово вербують підлітків в Україні для підпалу автомобілів ЗСУ, — Нацполіція

За даними пресслужби відомства, з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалася діяльність російських спецслужб, які вербували підлітків від 13-річного віку.

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Співробітники правоохоронних органів затримали підлітків, які за кошти, отримані від російських спецслужб, здійснювали підпал автомобілів ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що з початку 2024 року у соціальних мережах суттєво активізували свою діяльність спецслужби РФ, які вербували підлітків від 13 років.

Зокрема в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців 13 і 16 років, які здійснили підпал двох авто, що належали військовослужбовцям. Підлітки були затримані разом з двома приятелями 16 і 18 років під час спроби підпалити ще одне авто.

За такий же злочин оперативники затримали ще двох хлопців 17 та 18 років. При цьому їх також проінформували про підозру й обрали запобіжні заходи.

Разом з тим в ефірі "Ми-Україна" глава парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов повідомив, що в Україні за час війни відкрили вже понад 160 тисяч кримінальних справ щодо воєнних злочинів РФ. За словами депутата, саме така кількість справ була зафіксована станом на минулий тиждень. Водночас Маслов переконаний, що подібних справ в Міжнародному кримінальному суду також побільшає.

"Якщо мова йде про справи МКС, то ми знаємо принаймні про дві такі справи — але це не означає, що їх лише дві. Їх може бути більше, тому що в них вся інформація до певного етапу є публічною. І ми знаємо про ордери, видані по злочинцях з РФ по двох справах, але це не означає, що їх не є більше — їх точно буде більше", — впевнений Маслов.

5 квітня у Центрі національного спротиву (ЦНС) повідомили, що РФ почала вербувати українців на захоплених територіях для військових дій в Африці.

Крім того, 9 квітня повідомлялося, шо Росія активно вербує жінок у російських колоніях для участі у війні в Україні.