РФ вербує мешканців окупованих територій України для війни в Африці, — ЦНС

За даними підпілля, росіяни набирають чоловіків віком від 22 до 50 років. Українців також хочуть залучати до видобутку корисних копалин у Африці.

Related video

Російські окупанти намагаються не втратити свій інтерес не тільки в України, а й в інших країнах по всьому світові. Наразі вони розпочали вербувати українців на тимчасово окупованих територіях для війни в Африці. Про це повідомляє 5 квітня Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією Центру, займаються такою вербовкою чоловіків віком від 22 до 50 років представники ПВК "Вагнер", які вже давно "опікуються" африканськими країнами — не тільки воюють там, а й займаються видобутком корисних копалин.

"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", — зауважили в ЦНС.

Як зазначає Центр, мотивують українців на окупованих територіях великою зарплатою — обіцяють 240 тисяч рублів, або понад 100 тисяч гривень за сьогоднішнім курсом. Проте є умова — контракт має бути підписаний щонайменше на пів року.

Центр національного спротиву нагадує, що "вагнерівці" розпочали свою "тиху" окупацію частини африканських країн ще у 2017 році. Таким чином вони нібито допомагають місцевим боротися із впливом Заходу на континенті, зокрема США.

Росія в Африці

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, наразі Росія формує так званий "Африканський корпус" — 20-тисячне військо, яке планує відкрити свої бази у п’яти "дружніх" країнах з метою розширення впливу на цій території — Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.

Експерти констатують, що члени ПВК "Вагнер" допомагають багатьом африканським диктаторам здійснювати напади і атаки з безпілотників, що призводить до загибелі десятків мирних жителів.

Фото: колаж Фокус

Загалом перші 20 років нинішнього століття відзначилися серією переворотів в африканських країнах, які намагалися вибрати демократичний шлях розвитку і у своїй боротьбі із повстанцями і хунтою спиралися на західну допомогу.

Важливо

"Вагнерівці" повертаються: вони формують Африканський корпус та нестабільність на континенті, — ЗМІ

Фокус разом з політичним аналітиком Ігаром Тишкевичем розбирався, навіщо Путіну весняний призов і як Росія збирається використати 150 тисяч строковиків.