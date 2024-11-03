Вчені виявили дерева, за допомогою яких можна отримувати чисту енергію

Виявлено два види швидкозростаючих дерев з високою ефективністю спалювання, які ідеально підходять для виробництва чистої електроенергії.

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Вчені з Управління лісового господарства Руанди виявили два види дерев, які можуть виробляти чисту електроенергію, що може забезпечити нею ізольовані громади. Щільна деревина і підвищена теплотворна здатність дерев забезпечують їхнє ефективне спалювання, і таким чином це чудовий варіант порівняно з викопним паливом, пише Interesting Engineering.

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Руанда, країна в Східній Африці, прагне забезпечити всі регіони електрикою до 2030 року, але сільським районам, як і раніше, потрібно більше електроенергії. Тому місцеві вчені вивчали можливість виробництва електроенергії з біомаси, отриманої з рослин, оцінивши енергетичну ємність різних видів дерев і чагарників.

Бонавентура Нтіругулірва з Управління лісового господарства Руанди, каже, що біомаса здебільшого не береться до уваги, хоча вона може служити високоенергетичною заміною традиційному викопному паливу. Вивчивши потенціал біомаси різних швидкозростаючих дерев і чагарників, вчені виділили два види дерев, Senna siamea і Gliricidia sepium, які можна використовувати для виробництва електроенергії.

Щільна деревина і підвищена теплотворна здатність цих дерев гарантують, що вони ефективно горять, а значить цей варіант кращий, ніж використання викопного палива. Нтіругулірва пояснив, що метою цього дослідження був пошук рішень проблеми нестачі електроенергії в ізольованих регіонах.

Природа Руанди Фото: Wikipedia

За словами вченого, це дослідження допоможе досягти безлічі цілей, включно із захистом земель, поліпшенням якості ґрунту, забезпеченням продовольчої безпеки та боротьбою зі зміною клімату. За словами Нтіругулірва, виділені під час дослідження дерева не тільки є джерелом палива для вироблення електроенергії, а й важливими ресурсами для фермерів.

Після того, як було визначено найперспективніші види дерев для виробництва чистої енергії, вчені зараз зосередили зусилля на її виробництві. Спочатку вчені оцінювала теплотворну здатність біомаси в Руанді, але тестування на додаткові важливі елементи, як-от вуглець і водень, доведеться проводити у Швеції, оскільки в Руанді немає потрібного обладнання.

Бабатунде Аджайї з Федерального технологічного університету в Акурі, Нігерія, вважає, що це дослідження допоможе розв'язати проблему дефіциту електроенергії в сільських регіонах. Вчений порівняв процес отримання електроенергії за допомогою дерев з використанням сонячного світла для вироблення електроенергії.

"Щойно ви поміщаєте біомасу в машину, вона перетворює її на електричну енергію. Це схоже на використання сонячної енергії, за якої панель знаходиться зовні, сонячне світло б'є по панелі, і вона перетворюється на електрику", — каже Аджайї.

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