У найбільшій печері у світі завдовжки 5 км помістяться 15 пірамід Хеопса: де вона розташована (фото)

Найбільша на Землі печера має об'єм 40,1 млн кубічних метрів, і будь-яка відома печера у світі легко поміститься всередині.

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Найбільшою печерою у світі є печера Шондонг у В'єтнамі, і вона настільки величезна, що всередині помістяться 15 пірамід Хеопса, а через деякі її проходи зможе пролетіти літак Boeing 747, пише Live Science.

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Шондонг — це найбільша відома печера у світі. Вапнякова печера розташована під пишними джунглями в національному парку Фонгня-Кебанг за 500 кілометрів на південь від столиці В'єтнаму міста Ханой. У цій печері процвітають первісні джунглі завдяки наявності двох "вікон", через які проникає сонячне світло. У печері знаходиться підземна річка, яка затоплює деякі частини печери в сезон дощів. Печера Шондонг простягається на понад 5 кілометрів завдовжки і сягає 200 метрів у висоту.

Найбільшою печерою у світі є печера Шондонг у В'єтнамі, і вона настільки величезна, що всередині помістяться 15 пірамід Хеопса Фото: Live Science

Сама назва Шондонг означає "гірська річка" і ця печера має відносно молодий вік порівняно з іншими вапняковими печерами. Вважається, що вона утворилася 2-3 млн років тому, коли річки протікали через тріщини у вапняку і розмивали гірську породу. У такий спосіб було створено гігантський тунель усередині найбільшого вапнякового масиву в Азії, що виник приблизно 400 млн років тому. Цей масив був створений з останків стародавніх морських тварин.

Уперше печеру Шондонг виявили місцеві жителі 1990 року, але потім довгий час вона залишалася невідомою, адже прихована пишними джунглями. Лише 2009 року британські спелеологи зробили повторне відкриття печери та змогли провести її дослідження.

Лише 2009 року британські спелеологи зробили повторне відкриття печери і змогли провести її дослідження Фото: Wikipedia

Дослідження показало, що це найбільша природна печера у світі серед усіх відомих. Початкові вимірювання показали, що її об'єм становить 38,5 кубічних метрів. Тобто вона настільки величезна, що там помістилися б 15 пірамід Хеопса (висота 139 метрів), а деякі проходи печери настільки широкі та високі, що там зможе пролетіти літак Boeing 747 (розмах крила 64 метри).

У печері Шондонг було виявлено один із найвищих у світі сталагмітів. Цей гігантський стовп має розмір 80 метрів Фото: Wikipedia

У 2019 році вчені провели нове дослідження печери Шондонг і з'ясували, що з'єднана з іншою печерою через підводний тунель. Таким чином загальний обсяг печери становить 40,1 млн кубічних метрів. За словами вчених, будь-яка печера у світі зможе з легкістю поміститься всередині печери Шондонг.

У печері Шондонг було виявлено один із найвищих у світі сталагмітів. Цей гігантський стовп має розмір 80 метрів.

Ця печера офіційно розділена на три частини: вхід, проходи з викопними рештками морських тварин і брудний прохід Пашендейл. Цей прохід отримав свою назву на честь битви при Пашендейлі під час Першої світової війни, коли солдати билися в заповнених брудом окопах.

У центрі печери вапнякова стеля давно обвалилася й утворилися два "вікна" в породі, через які проникає сонячне світло. Завдяки цьому в печері процвітають джунглі Фото: Wikipedia

Деякі проходи печери заповнені рештками морських істот, які в далекому минулому жили в стародавньому морі, що знаходилося на території нинішнього центрального В'єтнаму. У проході Пашендейл розташована стіна з кальциту заввишки 90 метрів, яка називається Велика В'єтнамська стіна.

У центрі печери вапнякова стеля давно обвалилася й утворилися два "вікна" в породі, через які проникає сонячне світло. Завдяки цьому в печері процвітають джунглі.

Як уже писав Фокус, фізики створили найточніший опис поділу атома на дві частини. Вчені показали з точністю до секунди, що існує чотири етапи поділу атома і, за їхніми словами, це найточніший опис моменту розриву атомного ядра.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили загублене місто віком 4000 років в оазисі в Саудівській Аравії. Люди жили в стародавньому поселенні протягом 1000 років, але потім покинули його, і археологи не знають, чому це сталося.