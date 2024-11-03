В самой большой пещере в мире длиной 5 км поместятся 15 пирамид Хеопса: где она находится (фото)

Крупнейшая на Земле пещера имеет объем 40,1 млн кубических метров, и любая известная пещера в мире легко поместится внутри.

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Самой большой пещерой в мире является пещера Шондонг во Вьетнаме, и она настолько огромная, что внутри поместятся 15 пирамид Хеопса, а через некоторые ее проходы сможет пролететь самолет Boeing 747, пишет Live Science.

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Шондонг – это самая большая известная пещера в мире. Известняковая пещера находится под пышными джунглями в национальном парке Фонгня-Кебанг в 500 километрах к югу от столицы Вьетнама города Ханой. В этой пещере процветают первобытные джунгли благодаря наличию двух "окон", через которые проникает солнечный свет. В пещере находится подземная река, которая затапливает некоторые части пещеры в сезон дождей. Пещера Шондонг простирается более чем 5 километров в длину и достигает 200 метров в высоту.

Самой большой пещерой в мире является пещера Шондонг во Вьетнаме, и она настолько огромная, что внутри поместятся 15 пирамид Хеопса Фото: Live Science

Само название Шондонг означает "горная река" и эта пещера имеет относительно молодой возраст по сравнению с другими известняковыми пещерами. Считается, что она образовалась 2-3 млн лет назад, когда реки протекали через трещины в известняке и размывали горную породу. Таким образом был создан гигантский туннель внутри самого большого известнякового массива в Азии, возникшего примерно 400 млн лет назад. Этот массив был создан из останков древних морских животных.

Впервые пещеру Шондонг обнаружили местные жители в 1990 году, но затем долгое время она оставалась неизвестной, ведь скрыта пышными джунглями. Только в 2009 году британские спелеологи сделали повторное открытие пещеры и смогли провести ее исследование.

Только в 2009 году британские спелеологи сделали повторное открытие пещеры и смогли провести ее исследование Фото: Wikipedia

Исследование показало, что это крупнейшая естественная пещера в мире среди всех известных. Первоначальные измерения показали, что ее объем составляет 38,5 кубических метров. То есть она настолько огромная, что там поместились бы 15 пирамид Хеопса (высота 139 метров), а некоторые проходи пещеры настолько широкие и высокие, что там сможет пролететь самолет Boeing 747 (размах крыла 64 метра).

В пещере Шондонг был обнаружен один из самых высоких в мире сталагмитов. Этот гигантский столб имеет размер 80 метров Фото: Wikipedia

В 2019 году ученые провели новое исследование пещеры Шондонг и выяснили, что соединена с другой пещерой через подводный туннель. Таким образом общий объем пещеры составляет 40,1 млн кубических метров. По словам ученых, любая пещера в мире сможет с легкостью поместится внутри пещеры Шондонг.

В пещере Шондонг был обнаружен один из самых высоких в мире сталагмитов. Этот гигантский столб имеет размер 80 метров.

Эта пещера официально разделена на три части: вход, проходы с ископаемыми останками морских животных и грязный проход Пашендейл. Этот проход получил свое название в честь битвы при Пашендейле во время Первой мировой войны, когда солдаты сражались в заполненных грязью окопах.

В центре пещеры известняковый потолок давно обрушился и образовались два "окна" в породе, через которые проникает солнечный свет. Благодаря этому в пещере процветают джунгли Фото: Wikipedia

Некоторые проходы пещеры заполнены останками морских существ, которые в далеком прошлом жили в древнем море, находившемся на территории нынешнего центрального Вьетнама. В проходе Пашендейл находится стена из кальцита высотой 90 метров, которая называется Великая Вьетнамская стена.

В центре пещеры известняковый потолок давно обрушился и образовались два "окна" в породе, через которые проникает солнечный свет. Благодаря этому в пещере процветают джунгли.

Как уже писал Фокус, физики создали самое точное описание деления атома на две части. Ученые показали с точностью до секунды, что существует четыре этапа разделения атома и, по их словам, это самое точное описание момента разрыва атомного ядра.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили затерянный город возрастом 4000 лет в оазисе в Саудовской Аравии. Люди жили в древнем поселении в течение 1000 лет, но затем покинули его, и археологи не знают, почему это произошло.