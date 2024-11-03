Археологи обнаружили затерянный город возрастом 4000 лет в оазисе в Саудовской Аравии (фото)

Люди жили в древнем поселении в течение 1000 лет, но затем покинули его, и археологи не знают, почему это произошло.

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Археологи из Франции и Саудовской Аравии обнаружили скрытый укрепленный город бронзового века, который находится в оазисе, окруженном пустыней. Открытие города, которому 4000 лет, показывает, как жители этого региона меняли кочевой образ жизни на городской. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет ScienceAlert.

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Остатки древнего города, получившего название Аль-Натах, долгое время были скрыты в оазисе Хайбар, окруженном пустыней на северо-западе Аравийского полуострова. Ранее в этом году там была обнаружена древняя стена длиной 14,5 км. Теперь же ученые обнаружили доказательства того, что эта стена была создана для обороны древнего города.

По словам ученых, в большом для своего времени городе, площадью примерно 2,6 гектара, проживало примерно 500 человек. Он был построен примерно в 2400 году до н.э. в раннем бронзовом веке. Но примерно через 1000 лет жители покинули этот город, и археологи не знают, почему это произошло.

Когда был построен город Аль-Натах, многие города процветали в Леванте, то есть регионе вдоль Средиземного моря. На территория северо-западной части Аравийского полуострова считалась бесплодной пустыней, которую пресекали кочевники-скотоводы. 15 лет назад археологи впервые выяснили, что в оазисах в бронзовом веке существовали укрепленные поселения.

Теперь же археологи обнаружили древний город, с фундаментами домов, которые были скрыты под землей. Ученые считают, что в городе существовало примерно 50 одноэтажных или двухэтажных домов. Предполагается, что город был построен на возвышении, а затем его окружили крепостной стеной.

Карта города Аль-Натах с планом архитектурных особенностей, выявленных на поверхности (черные линии), реконструкциями (серые линии) и планом расположения стены (пунктирная красная линия) Фото: PLOS ONE

На месте раскопок археологи обнаружили оружие, керамические изделия и другие ценные артефакты, что указывает на существование в то время относительно развитого общества. Исследование предполагает, что высота крепостных стен могла достигать 5 метров и что город Аль-Натах был резиденцией некоего могущественного местного органа власти.

По словам археологов, это и другие открытия показывают процесс медленной урбанизации в данном регионе, когда люди постепенно переходили от кочевого образа жизни к более оседлому. Авторы исследования говорят, что укрепленные поселения в оазисах на территории современной Саудовской Аравии поддерживали связи друг с другом в районе, который все еще был населен преимущественно кочевниками-скотоводами. Скорее всего укрепление этих связей привело к появлению стабильной торговли специями и благовониями, которые везли из южной части Аравийского полуострова ближе к Средиземному морю.

В то же время, по словам археологов, город Аль-Натах все еще был небольшим поселением по сравнению с городами Месопотамии или Египта в тот же период.

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