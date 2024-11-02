Проклятая и одержимая: археологи обнаружили шокирующие подробности захоронения вампира в Польше (фото)

Ученые исследовали останки женщины из вампирского захоронения и сделали неожиданное открытие. Оказалось, что при жизни она имела страшную болезнь.

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На севере Польши исследователи углубились в удивительное захоронение XVII века, которое демонстрирует древние суеверия и страхи, связанные с потусторонним миром. Скелет, раскопанный вблизи Быдгоща, Польша, обнаружили с серпом на шее и замком на пальце ноги — признаки попыток предотвратить возвращение умершего в виде вампира, пишет Heritage Daily.

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Останки принадлежат женщине высокого социального статуса, которая, как полагают, жила во времена, когда в Европе верили в существование вампиров.

Согласно историческим свидетельствам, европейские общины часто относились к определенным лицам с подозрением, опасаясь, что они могут вернуться после смерти как злые силы или неживые существа.

Останки принадлежат женщине высокого социального статуса Фото: Toruń Educational Association “Evolution”

Легенды изображали вампиров как возрождение злых сущностей, жертв самоубийств или тех, кто страдал от других "неестественных" состояний. Элементы захоронения в этом случае — особенно серп и замок — отражают эти представления, символически сдерживая мертвых и защищая от любого возможного воскрешения.

Дальнейшее исследование останков женщины привело к детальной 3D-реконструкции ее лица, созданной с помощью передовых методов моделирования на основе черепа. Дополнительные анализы показали, что она страдала от болезненной опухоли возле грудины, которая, вероятно, вызвала видимые деформации грудной клетки.

Эксперты считают, что это состояние могло вызвать обморок, сильные головные боли или психологические проблемы — симптомы, которые могли подпитывать подозрения в том, что она была "одержима" или "проклята". В Европе XVII века такие физические недуги часто вызывали страх и могли привести к обвинениям в колдовстве или связи со сверхъестественным.

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Исследовательская группа также провела генетический и изотопный анализ, который показал, что женщина могла иметь скандинавские корни. Это открытие дает ценную информацию о демографическом составе региона в то время, а также дает представление о культурных и социальных страхах, которые формировали погребальные практики века назад.

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