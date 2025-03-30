Акулы заговорили: ученые впервые зафиксировали жуткие звуки, которые воспроизводят хищники (видео)

До недавнего времени считалось, что акулы – безмолвные хищники, скрытно рассекающие океанские глубины. Однако новое открытие морского биолога Каролин Нидер из Университета Окленда в Новой Зеландии может изменить представления о поведении этих древних существ.

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Об этом сообщает издание Unilad.

В рамках своей докторской диссертации Нидер занималась изучением слуха акул, когда неожиданно наткнулась на нечто необычное. Она записывала звуки, исходящие из среды обитания рифовых акул — небольшого вида, не представляющего серьезной угрозы для человека. Однако в записях появились странные щелкающие звуки, происхождение которых оставалось загадкой.

"Сначала мы даже не думали, что это могут быть акулы, ведь ранее никто не фиксировал звуков, которые они издают", — рассказала Нидер изданию Scientific American. Однако после серии экспериментов сомнения рассеялись: акулы действительно могут "разговаривать".

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследовательница поместила десять молодых рифовых акул в отдельные резервуары, оборудованные диктофонами. Оказалось, что в первые секунды после контакта с человеком акулы издавали гораздо больше щелчков, чем позже. В среднем за 20 секунд ученые зафиксировали девять звуков, каждый из которых длился около 48 миллисекунд.

Это открытие стало первой в истории документально подтвержденной записью звуков, издаваемых акулами. Исследователи предполагают, что щелкающие звуки могут быть защитным механизмом, предназначенным для дезориентации хищников.

"Маленькие акулы особенно уязвимы, и, возможно, такие звуки помогают им выиграть драгоценные секунды для побега", — объяснила Нидер в интервью ABC News.

Как именно акулы создают эти звуки, ученые пока до конца не выяснили. Исследование, опубликованное на прошлой неделе, предполагает, что щелчки возникают из-за быстрого смыкания сплющенных зубов. Однако, чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, необходимы дальнейшие исследования.

Теперь ученые намерены выяснить, издают ли другие виды акул подобные звуки и какую роль они играют в их поведении. Это открытие не только расширяет представления о акулах, но и может изменить подходы к их изучению и охране.

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