Акули заговорили: вчені вперше зафіксували моторошні звуки, які відтворюють хижаки (відео)

Донедавна вважалося, що акули — безмовні хижаки, які потайки розсікають океанські глибини. Однак нове відкриття морської біологині Каролін Нідер з Університету Окленда в Новій Зеландії може змінити уявлення про поведінку цих древніх істот.

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Про це повідомляє видання Unilad.

У рамках своєї докторської дисертації Нідер займалася вивченням слуху акул, коли несподівано натрапила на щось незвичайне. Вона записувала звуки, що виходили із середовища проживання рифових акул — невеликого виду, що не становить серйозної загрози для людини. Однак у записах з'явилися дивні клацаючі звуки, походження яких залишалося загадкою.

"Спочатку ми навіть не думали, що це можуть бути акули, адже раніше ніхто не фіксував звуків, які вони видають", — розповіла Нідер виданню Scientific American. Однак після серії експериментів сумніви розсіялися: акули справді можуть "розмовляти".

Щоб підтвердити свою гіпотезу, дослідниця помістила десять молодих рифових акул в окремі резервуари, обладнані диктофонами. Виявилося, що в перші секунди після контакту з людиною акули видавали набагато більше клацань, ніж пізніше. У середньому за 20 секунд учені зафіксували дев'ять звуків, кожен з яких тривав близько 48 мілісекунд.

Це відкриття стало першим в історії документально підтвердженим записом звуків, які видають акули. Дослідники припускають, що клацаючі звуки можуть бути захисним механізмом, призначеним для дезорієнтації хижаків.

"Маленькі акули особливо вразливі, і, можливо, такі звуки допомагають їм виграти дорогоцінні секунди для втечі", — пояснила Нідер в інтерв'ю ABC News.

Як саме акули створюють ці звуки, вчені поки що до кінця не з'ясували. Дослідження, опубліковане минулого тижня, припускає, що клацання виникають через швидке змикання сплющених зубів. Однак, щоб остаточно підтвердити цю гіпотезу, необхідні подальші дослідження.

Тепер учені мають намір з'ясувати, чи видають інші види акул подібні звуки і яку роль вони відіграють у їхній поведінці. Це відкриття не тільки розширює уявлення про акул, а й може змінити підходи до їх вивчення та охорони.

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