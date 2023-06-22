Секрет долголетия. Ученые обнаружили неожиданный фактор, который заставляет нас стареть раньше

Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

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Десятилетиями ученые ищут секрет долголетия и рассматривают различные факторы, которые так или иначе влияют на скорость нашего биологического старения. Результаты нового исследования выявили несколько неожиданных факторов, которые влияют на долголетие человека, пишет Sci Tech Daily.

Исследование было проведено международной исследовательской группой, куда вошли ученые из Нидерландов, Норвегии и Швейцарии. Руководил работой профессор кафедры методов, фактических данных и воздействия исследований в области здравоохранения Университета Макмастера Парминдер Райна.

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В свое исследовании ученые использовали сразу два метода оценки на основе метилирования ДНК, известные как эпигенетические часы, которые используются для изучения старения на клеточном уровне, а также оценку разницы между хронологическим и биологическим возрастом.

По словам первого автора исследования, научного сотрудника Департамента методов исследования здоровья, фактических данных и воздействия в Университете Макмастера, Дивьи Джоши, результаты анализа свидетельствуют о том, что на скорость старения также влияют и несколько неожиданных факторов. Во-первых, речь идет о проживании в городских районах, которые характеризуются значительным неравенством в ресурсах и социальных возможностях. Во-вторых, особую роль играет наличие симптомов депрессии. При этом, корреляция сохранялась даже после учета таких факторов, как хронические заболевания и вредные привычки.

Отметим, что депрессивные симптомы в исследовании измерялись с помощью стандартной шкалы депрессии из 10 пунктов. Ученые обнаружили увеличение риска смерти на один месяц на каждый балл увеличения оценки депрессивных симптомов. Исследователи предполагают, что депрессия вызывает эмоциональный стресс, который способен привести к биологическому износу организма и нарушению регуляции физиологических систем человека. Все это в свою очередь влечет за собой более ранее биологическое старение.

Чтобы оценить материальное окружение и социальную депривацию ученые использовали два индекса, разработанные Канадским консорциумом по исследованиям состояния окружающей среды в городах еще в 2011 году. Результаты анализа показывают, что социальная депривация влечет за собой уменьшение количества социальных ресурсов в семье и обществе, а материальная депривация лишает людей доступа к благам и удобствам современной жизни. В частности речь идет об адекватном жилье, питательной пище, автомобиле, высокоскоростном интернете и местах для отдыха.

Авторы исследования отмечают, что более высокая депривация приводила к увеличению риска смерти почти на один год. При этом ученые не нашли связи между депривацией соседства и усилением влияния депрессивных симптомов.

В ходе исследования ученые изучили данные почти 1,5 тысячи человек в возрасте от 45 до 85 лет. Ученые планируют наблюдать за группой участников в течение 20 лет, чтобы определить, могут ли это последствия быть обратимыми и существуют ли какие-то механизмы для этого.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли ключ к борьбе со старением: растет на любом огороде.

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