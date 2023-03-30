Неприметный сорняк. Ученые нашли ключ к борьбе со старением: растет на любом огороде

Удивительно полезными могут оказаться растения, в сторону которых мы ранее даже не смотрели. Например, этот сорняк, который замедляет старение.

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Десятилетиями, а то и столетиями, ученые пытаются найти нечто, что позволило бы эффективно бороться со старением. Сегодня ученые обратили свое внимание на сорняк, который легко можно обнаружить на любом заднем дворе, и, похоже, он в действительности может помочь предотвратить признаки видимого старения, пишет Daily Mail.

Речь идет о дурнишнике обыкновенном (Xanthium strumarium), который произрастает в некоторых частях Европы, Азии и Северной Америки. В основном это растение считается инвазивным сорняком, который населяет открытые, часто влажные места, такие как берега рек, сельскохозяйственные угодья и другие районы.

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Несмотря на то, что у нас это растение считается сорняком, оно широко используется в традиционной китайской и индейской медицине для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе: заложенности носа, головных болей, и даже артрита и туберкулеза. Однако семена плодов дурнишника содержат химическое вещество, карбоксиатрактилозид, которое при попадании в пищу способно отравить и даже убить домашний скот.

У людей употребление колючего растения, как правило, вызывает легкие симптомы, однако последствия могут быть и более существенными. Например:

неприятный привкус во рту;

тошнота;

боль в животе;

рвота;

низкий уровень сахара в крови;

судороги;

серьезные повреждения печени.

Впрочем, несмотря на все опасности, плоды и листья дурнишника долгое время использовались в традиционной медицине. Теперь же исследователи полагают, что данное растение также способно помочь в борьбе со старением, по крайней мере с его видимыми проявлениями. Результаты исследования свидетельствуют о том, что колючие плоды дурнишника способны уменьшить повреждения, нанесенные ультрафиолетовым излучением, а также ускоряют заживление ран. Более того, экстракт ягод растения способен стимулировать выработку коллагена, необходимого нашей коже, чтобы оставаться упругой и эластичной.

По словам исследователей из Университета Менджи в Южной Корее, результаты экспериментов свидетельствуют о том, что экстракт плодов дурнишника обыкновенного на самом деле может стать незаменим ингредиентом кремов для кожи, а также ряда других косметических средств.

Автор исследования Ынсу Сонг также отмечает, что эффект от растения будет еще большим, если смешать его с другими эффективными соединениями, например гиалуроновой кислотой или ретинолом. Все это вместе может послужить отличной основой для создания "коктейля молодости".

В ходе исследования ученые изучили молекулярные свойства экстрактов растения и выделили определенные соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Далее они провели ряд экспериментов и проверили эффективность компонентов растения на трехмерной модели ткани со свойствами, подобными человеческой коже. Результаты свидетельствуют, что дурнишник обыкновенный обладает тремя весомыми преимуществами:

стимулирует выработку коллагена;

заживляет раны;

уменьшает повреждения от ультрафиолета, который вызывает старение, ожоги и даже рак кожи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что нашли способ предотвратить старение человека.