Пора выносить мусор. Ученые считают, что нашли способ предотвратить старение человека

Ключом в борьбе со старением стал уникальный способ стволовых клеток избавляться от неправильно свернутых белков.

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Десятилетиями ученые то и дело пытаются найти секрет молодости или хотя бы способ, который позволит отсрочить старение. Сотни исследований, направленные на поиск пути к долголетию так или иначе приводили ученых к стволовым клеткам, и теперь они поняли почему, пишет Longevity.Technology.

Последние исследования все чаще приходят к одному и тому же выводу — поддержание работоспособности стволовых клеток способствует долголетию здоровья. В новом же исследовании команда ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего пришла к выводу, что поддержание стволовых клеток в чистоте и порядке является неотъемлемым шагом на пути к долголетию.

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Стволовые клетки, по сути, являются ключевым сырьем для нашего организма, в основном потому, что они способны дифференцироваться в различные типы специализированных клеток в организме человека. Простыми словами, они обладают уникальной особенностью заменять поврежденные или умирающие клетки новыми, здоровыми. С возрастом количество наших стволовых клеток снижается, а их функции угасают, что в результате приводит к повышенному риску развития возрастных заболеваний, а также к ухудшению общего состояния здоровья человека.

Десятилетиями ученые изучали стволовые клетки и их способности регенерировать и восстанавливать ткани, а теперь они пришли к выводу, что "ведение домашнего хозяйства стволовыми клетками важнее, чем мы думали".

В ходе исследования ученые обнаружили, что стволовые клетки крови используют любопытный способ, чтобы избавляться от "мусора", а именно неправильно свернутых белков. Они также заметили, что активность этого пути снижается с возрастом. Поэтому исследователи считают, что расширение этой системы "утилизации мусора" в дальнейшем может помочь защитить людей от возрастных заболеваний.

В ходе исследования ученые сосредоточились на гемопоэтических стволовых клетках (ГСК) — клетках головного мозга, которые отвечают за производство новы клеток крови и иммунных клеток в течение всей нашей жизни. Когда их функции ослабевают или полностью теряются, это может привести к нарушениям крови и иммунитета, в том числе:

анемии;

свертываемости крови;

раку.

По словам старшего автора исследования доктора медицинских наук, доцента Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Роберта Сигнера, стволовые клетки необходимы человеку надолго, а потому они нуждаются в долголетии — именно поэтому они устроены иначе, чем все другие клетки в организме, которые не живут столь долго.

Исследователи обнаружили, что секретом молодости стволовых клеток является поддержание белкового гомеостаза — по сути, они крайне медленно синтезирую белки, отдавая предпочтение качеству, а не количеству. Именно это помогает им совершать меньше ошибок в процессе. Дело в том, что неправильно свернутые белки могут стать токсичными для клеток, если они будут накапливаться. Однако полностью избежать ошибок не получится, а потому ученые хотели понять, как именно стволовые клетки справляются с "утилизацией мусора".

Исследование показало, что разрушители белков протеасомы на самом деле менее активны в стволовых клетках, чем в любых других. Как правило они реагируют на неправильные белки, которые помечает клетка, и расщепляют их на исходные аминокислоты. Однако у стволовых клеток этот процесс выстроен иначе.

Серия проведенных экспериментов показала, что стволовые клетки используют иную систему: поврежденные белки собираются и транспортируются в кластеры (агресомы), а когда они все окажутся собраны в одном месте, они коллективно уничтожаются лизосомой (клеточной органеллой, содержащей пищеварительные ферменты).

Сигнер отмечает, что ранее исследователи полагали, что данный путь запускается лишь в качестве реакции на стресс, однако результаты их исследования показывают, что, на самом деле, это вполне нормальный физиологический пусть, который используют стволовые клетки для "утилизации отходов".

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились возвращать клеткам рака обычное состояние.