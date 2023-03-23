Час виносити сміття. Вчені вважають, що знайшли спосіб запобігти старінню людини

Ключем у боротьбі зі старінням став унікальний спосіб стовбурових клітин позбавлятися неправильно згорнутих білків.

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Десятиліттями вчені постійно намагаються знайти секрет молодості або хоча б спосіб, який дозволить відстрочити старіння. Сотні досліджень, спрямовані на пошук шляху до довголіття, так чи інакше приводили вчених до стовбурових клітин, і тепер вони зрозуміли чому, пише Longevity.Technology.

Останні дослідження все частіше приходять до того самого висновку — підтримка працездатності стовбурових клітин сприяє довголіттю здоров'я. У новому ж дослідженні команда вчених з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго дійшла висновку, що підтримка стовбурових клітин у чистоті та порядку є невід'ємним кроком на шляху до довголіття.

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Стовбурові клітини по суті є ключовою сировиною для нашого організму, в основному тому, що вони здатні диференціюватися в різні типи спеціалізованих клітин в організмі людини. Простими словами, вони мають унікальну особливість замінювати пошкоджені або вмираючі клітини новими, здоровими. З віком кількість наших стовбурових клітин знижується, а їх функції згасають, що призводить до підвищеного ризику розвитку вікових захворювань, а також до погіршення загального стану здоров'я людини.

Десятиліттями вчені вивчали стовбурові клітини та їх здатність регенерувати та відновлювати тканини, а тепер вони дійшли висновку, що "ведення домашнього господарства стовбуровими клітинами важливіше, ніж ми думали".

У процесі дослідження вчені виявили, що стовбурові клітини крові використовують цікавий спосіб, щоб позбавлятися "сміття", а саме неправильно згорнутих білків. Вони також зауважили, що активність цього шляху знижується з віком. Тому дослідники вважають, що розширення цієї системи "утилізації сміття" надалі допоможе захистити людей від вікових захворювань.

Під час експерименту вчені зосередилися на гемопоетичних стовбурових клітинах (ГСК) — клітинах головного мозку, які відповідають за виробництво нових клітин крові та імунних клітин протягом усього нашого життя. Коли їх функції слабшають або повністю губляться, це може призвести до порушень крові та імунітету, зокрема:

анемії;

згортання крові;

раку.

За словами старшого автора дослідження доктора медичних наук, доцента Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Роберта Сігнера, стовбурові клітини необхідні людині надовго, а тому вони потребують довголіття — саме тому вони влаштовані інакше, ніж усі інші клітини в організмі, які не живуть так довго.

Дослідники виявили, що секретом молодості стовбурових клітин є підтримка білкового гомеостазу — по суті, вони вкрай повільно синтезують білки, віддавши перевагу якості, а не кількості. Саме це допомагає їм робити менше помилок у процесі. Справа в тому, що неправильно згорнуті білки можуть стати токсичними для клітин, якщо вони накопичуватимуться. Однак повністю уникнути помилок не вийде, а тому вчені хотіли зрозуміти, як саме стовбурові клітини справляються з утилізацією сміття.

Дослідження показало, що руйнівники протеасоми білків насправді менш активні в стовбурових клітинах, ніж у будь-яких інших. Як правило, вони реагують на неправильні білки, які помічає клітина, і розщеплюють їх на вихідні амінокислоти. Однак у стовбурових клітинах цей процес збудований інакше.

Серія проведених експериментів показала, що стовбурові клітини використовують іншу систему: пошкоджені білки збираються і транспортуються в кластери (агресоми), а коли вони виявляться зібрані в одному місці, вони колективно знищуються лізосомою (клітинною органелою, що містить травні ферменти).

Сигнер зазначає, що раніше дослідники вважали, що цей шлях запускається лише як реакція на стрес, проте результати їх дослідження показують, що, насправді, це цілком нормальний фізіологічний нехай, який використовують стовбурові клітини для "утилізації відходів".

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати клітинам раку звичайний стан.