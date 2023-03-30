Непримітний бур'ян. Учені знайшли ключ до боротьби зі старінням: росте на будь-якому городі

Напрочуд корисними можуть виявитися рослини, у бік яких ми раніше навіть не дивилися. Наприклад, цей бур'ян, який уповільнює старіння.

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Десятиліттями, або навіть століттями, вчені намагаються знайти щось, що дозволило б ефективно боротися зі старінням. Сьогодні вони звернули увагу на бур'ян, який легко можна помітити на будь-якому задньому дворі, і, схоже, він насправді може допомогти запобігти ознакам видимого старіння, пише Daily Mail.

Йдеться про нетребу звичайну (Xanthium strumarium), яка росте в деяких частинах Європи, Азії та Північної Америки. Переважно ця рослина вважається інвазивним бур'яном, який населяє відкриті, часто вологі території, такі як береги річок, сільськогосподарські угіддя й інші райони.

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Попри те, що у нас ця рослина вважається бур'яном, вона широко використовується в традиційній китайській та індіанській медицині для лікування широкого спектру захворювань, зокрема закладеності носа, головного болю, і навіть артриту та туберкульозу. Однак насіння плодів нетреби містить хімічну речовину, карбоксиатрактилозид, яка при потраплянні в їжу здатна призвести до отруєння й навіть вбити худобу.

У людей вживання колючої рослини, як правило, викликає легкі симптоми, проте наслідки можуть бути й більш суттєвими. Наприклад:

неприємний присмак у роті;

нудота;

біль у животі;

блювання;

низький рівень цукру у крові;

судоми;

серйозні пошкодження печінки.

Втім, попри всі небезпеки, ягоди та листя нетреби звичайної тривалий час використовувалися у традиційній медицині. Тепер дослідники вважають, що ця рослина також здатна допомогти у боротьбі зі старінням, принаймні з її видимими проявами. Результати дослідження свідчать, що колючі ягоди нетреби здатні зменшити пошкодження, завдані ультрафіолетовим випромінюванням, а також прискорюють загоєння ран. Ба більше, екстракт ягід рослини здатний стимулювати вироблення колагену, який необхідний нашій шкірі, щоб залишатися пружною та еластичною.

За словами дослідників з Університету Менджі в Південній Кореї, результати експериментів свідчать про те, що екстракт плодів нетреби звичайної насправді може стати незамінним інгредієнтом кремів для шкіри, а також інших косметичних засобів.

Автор дослідження Инсу Сонг зазначає, що ефект від рослини буде ще більшим, якщо змішати його з іншими ефективними сполуками, наприклад гіалуроновою кислотою або ретинолом. Все це разом може бути відмінною основою для створення "коктейлю молодості".

У процесі дослідження вчені вивчили молекулярні властивості екстрактів рослини й виділили певні сполуки, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Далі вони провели низку експериментів та перевірили ефективність компонентів рослини на тривимірній моделі тканини з властивостями, подібними до людської шкіри. Результати свідчать, що нетреба звичайна має три вагомі переваги:

стимулює вироблення колагену;

загоює рани;

зменшує пошкодження від ультрафіолету, який призводить до старіння, опіків й навіть раку шкіри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що знайшли спосіб запобігти старінню людини.