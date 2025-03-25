В Черниговской области начали работы по благоустройству на могилах жертв Голодомора (видео)

Селяне рассказали, что с ними никто не советовался и о планах не предупреждал. Местный голова заявил, что в документах участок, который начали ровнять с землей, как часть кладбища не указан.

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В Черниговской области сравняли с землей часть кладбища, где были похоронены жертвы Голодомора. Так в регионе проводят работы по благоустройству и благоустройству территории. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Национального музея Голодомора-геноцида.

Инцидент, на который обратили внимание журналисты, произошел в селе Ивковцы. Поселковый голова Роман Ювченко объяснил, что работы проводятся по решению исполнительного комитета и согласно программе благоустройства.

По его словам, в плане территориальной общины участок, который грейдеруют, кладбищем не считается. Вырубали кустарники и ровняли землю якобы только в той части старого кладбища, которая не имеет визуальных признаков каких-либо захоронений.

Местные пожаловались, что о запланированных работах их никто не предупреждал и по их проведению не советовался. Они обращались к Ювченко с просьбой остановить работы, ведь старожилы знают от родных о захоронении на том участке еще периода Голодомора.

В музее объяснили, что в те годы над умершими не совершали погребальные обряды по христианской традиции, людей просто хоронили в братских могилах. Одна такая могла содержать от нескольких десятков до нескольких сотен тел. Ответственным за захоронение был отдельный специально назначенный на уровне колхоза человек.

Согласно Национальной книге памяти, во время Голодомора в этом селе погибли по меньшей мере 162 человека, среди них — много детей.

"И это только те, чьи имена установлены. Большинство из погибших нашли свой последний покой именно здесь, на старом кладбище. Селяне до сих пор посещают могилы родных", — отметила пресс-служба.

Кладбище в Ивковцах — одно из более тысячи мест в Украине, занесенных в систему "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида". Музей обратился к главам территориальной общины и районной госадминистрации, сообщив о ценности этого участка и важности его сохранения. Власть просят максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.

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