400 маршрутов: европейская авиакомпания заявила о планах возобновить полеты в Украину

Гендиректор лоукостера Wizz Air Йозеф Варади говорит, что компания готовится открыть сотни маршрутов в течение полугода после открытия украинского неба и уже ведет переговоры с аэропортами Киева и Львова.

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Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йозеф Варади заявил о готовности возобновить полеты в Украину в первые шесть месяцев после открытия украинского неба. Об этом он сказал на организованной аналитическим центром "We Build Ukraine" конференции "Логистика как драйвер экономического роста", передает "Інтерфакс-Україна" 25 марта.

По словам Йозефа Варади, компания разработала план открытия 400 маршрутов в течение первых полгода после открытия неба в Украине. Это позволит перевозить около 5 млн пассажиров в год. Гендиректор Wizz Air отмечает, что лоукостер будет готов возобновить полеты, как только будет готова Украина.

"Мы не только рассматриваем возможность летать в Украину, но и собираемся летать из Украины, организовав там наши базовые операции. У нас большие планы относительно Украины..." — сказал Варади.

Он отметил, что представители Wizz Air уже посещали Украину несколько раз для проведения переговоров с заинтересованными сторонами, в частности украинскими аэропортами. "Экономическая правда" сообщает, что речь идет о Киевском и Львовском аэропортах.

"Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения", — передают журналисты слова Варади.

В то же время "Экономическая правда" передает, что гендиректор авиакомпании Wizz Air анонсировал создание сети из около 100 маршрутов за полгода.

Напомним, 12 февраля генеральный директор Wizz Air Йозеф Варади рассказывал информационному агентству Reuters, что компания планирует восстановление около 30 входящих маршрутов в Украину в течение шести недель после остановки боевых действий.

Ирландская авиакомпания Ryanair 4 февраля также сообщала, что разрабатывает план возобновления полетов в Украину. Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявлял, что лоукостер рассчитывает возобновить перелеты уже в течение четырех-шести недель после открытия неба.