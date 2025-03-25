400 маршрутів: європейська авіакомпанія заявила про плани відновити польоти в Україну

Гендиректор лоукостера Wizz Air Йозеф Вараді каже, що компанія готується відкрити сотні маршрутів протягом пів року після відкриття українського неба і вже веде переговори з аеропортами Києва і Львова.

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Генеральний директор угорської авіакомпанії Wizz Air Йозеф Вараді заявив про готовність відновити польоти в Україну в перші шість місяців після відкриття українського неба. Про це він сказав на організованій аналітичним центром "We Build Ukraine" конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", передає "Інтерфакс-Україна" 25 березня.

За словами Йозефа Вараді, компанія розробила план відкриття 400 маршрутів протягом перших пів року після відкриття неба в Україні. Це дасть змогу перевозити близько 5 млн пасажирів на рік. Гендиректор Wizz Air зазначає, що лоукостер буде готовий відновити польоти, як тільки буде готова Україна.

"Ми не тільки розглядаємо можливість літати в Україну, але й збираємося літати з України, організувавши там наші базові операції. В нас великі плани щодо України…" — сказав Вараді.

Він зауважив, що представники Wizz Air вже відвідували Україну кілька разів для проведення переговорів із зацікавленими сторонами, зокрема українськими аеропортами. "Економічна правда" повідомляє, що мова йде про Київський і Львівський аеропорти.

"Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві й вже близькі до укладання комерційної угоди", — передають журналісти слова Вараді.

Водночас "Економічна правда" передає, що гендиректор авіакомпанії Wizz Air анонсував створення мережі з близько 100 маршрутів за пів року.

Нагадаємо, 12 лютого генеральний директор Wizz Air Йозеф Вараді розповідав інформаційному агентству Reuters, що компанія планує відновлення близько 30 вхідних маршрутів в Україну протягом шести тижнів після зупинки бойових дій.

Ірландська авіакомпанія Ryanair 4 лютого також повідомляла, що розробляє план відновлення польотів в Україну. Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявляв, що лоукостер розраховує поновити перельоти вже протягом чотирьох-шести тижнів після відкриття неба.