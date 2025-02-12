Польоти в Україну: коли авіакомпанії Wizz Air і Ryanair запустять літаки

Безпечне відкриття повітряного простору потребує часу. Лоукостери хочуть відновити маршрути в Україну за кілька тижнів після зупинки бойових дій.

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Авіакомпанія Wizz Air слідом за Ryanair хоче відновити польоти в Україну. Генеральний директор компанії Йозеф Вараді розповів агентству Reuters, що польоти відновляться тільки після оголошення про припинення вогню.

Wizz Air планує за шість тижнів відновити близько 30 вхідних маршрутів. За словами Вараді, у компанії є твердий план щодо відновлення польотів в Україну.

"Щойно буде оголошено про припинення вогню, тоді ми розглянемо можливість перезапуску", — коментує він.

Європейське агентство з безпеки польотів оцінило, що на безпечне відкриття повітряного простору України піде від шести до восьми тижнів. Wizz Air уже готується до цього.

Вараді повідомив, що протягом шести місяців після закінчення конфлікту Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові. До повномасштабної війни в Україні 2021 року авіакомпанія посідала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Ryanair також готує план відновлення польотів в Україну. Її гендиректор Майкл О'Лірі розраховує, що почати польоти в Україну можна після чотирьох-шести тижнів з моменту закінчення бойових дій

"Дуже сподіваюся, що це станеться цього року", — підкреслив він.

Нагадаємо, в Україні озвучували ідеї відкриття аеропортів у західній частині країни. Авіаексперти попереджали, що це вкрай небезпечна ідея.

Юристи говорили, що авіаперевізники несуть відповідальність у разі нещасного випадку під час польотів. Це правило стосується і воєнного часу.