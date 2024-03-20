Відновлення польотів: юрист пояснив, хто відповідатиме за безпеку пасажирів

За словами Олега Бондаря, ракетна небезпека не є чимось новим для цивільної авіації і на такий випадок уже існують численні нормативи.

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Уже третій рік повітряний простір над Україною залишається закритим через повномасштабну війну. Водночас, останні місяці активно обговорюється варіант відновлення авіасполучення. Юрист Олег Бондар у коментарі "24 каналу" розповів, як це може бути реалізовано і хто понесе відповідальність у разі нещасного випадку.

За його словами, через понад 2 роки регулярних обстрілів важко називати ракетну небезпеку непередбачуваними обставинами. Річ у тім, що для цивільної авіації це не є чимось новим.

"На цей випадок існують численні нормативи — від стандартів ІКАО до інструкцій авіаційної влади — як випускати літак у рейс, чи відкривати повітряний простір, зокрема й у зонах, де ведуться збройні конфлікти. Ключовим елементом такого рішення є ретельна оцінка наявних загроз і здатності кожного суб'єкта авіаційної діяльності їм запобігати", — каже Олег Бондар.

Окремо юрист назвав певні інструменти, які використовуються експертами для оцінки ситуації. Йдеться про матрицю загроз, перелік зон підвищеного ризику, систему оперативних сповіщень NOTAM, доступ до розвідувальних даних і військової інформації.

Відповідно, для аеропорту, аеронавігаційної служби, регулятора, авіаперевізника та всіх тих, хто причетний до процесів авіаційного сполучення, гарантування безпеки є пріоритетом.

Відповідальність залежить від:

дій, які призвели або сприяли порушенню безпеки;

того, чи своєчасно регулятор не ініціював обмеження польотів,

чи не взяв авіаперевізник до уваги повідомлення про ескалацію загроз,

чи не було організовано своєчасний обмін інформацією з безпеки тощо.

Остаточне рішення про здійснення польоту ухвалюватиме капітан повітряного судна. Відповідно, саме авіаперевізник буде першим, хто повинен буде розбиратися з ситуацією, якщо станеться нещасний випадок, вважає юрист.

"Є певний ліміт так званої "безумовної" відповідальності, коли авіакомпанія має компенсувати збитки незалежно від її відповідальності. Для українських перевізників він, як правило, встановлений у розмірі близько 160 тисяч євро. Вимоги понад зазначений ліміт вимагають доказу умислу або недбалості з боку перевізника", — продовжив Олег Бондар.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що Україна працює над відновленням цивільного авіасполучення на базі одного з аеропортів, про що заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга. За його словами, це складне питання, яке має аспекти, пов'язані з безпекою та іншими технічними моментами.