Складне питання: в ОП розкрили деталі відновлення авіасполучення з Україною (відео)

За словами заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги, відновлення цивільних перельотів відбуватиметься на базі одного українського аеропорту.

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Україна працює над відновленням цивільного авіасполучення на базі одного з аеропортів. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга в ефірі телеканала "Ми-Україна" 12 березня.

Сибіга зазначив, що відновлення роботи українських аеропортів є складним питанням, яке містить аспекти, пов'язані з безпекою та іншими технічними моментами.

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"На сьогодні цей процес переведено в практичну площину", — заявив він.

За словами Сибіги, бачення процесу відновлення вже доведено до двох регуляторів — європейського, який надає дозвіл на авіасполучення, та американського.

Чиновник наголосив, що метою є відновлення цивільних авіаперельотів. Він також зазначив, що це має відбутися на базі одного аеропорту.

Сибіга про відновлення авіасполучення

Нагадаємо, 22 лютого гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець заявив, що перші польоти в Україні, з великою ймовірністю, почнуть виконуватися до кінця 2024 року, адже існують технології, що дають змогу зробити перельоти безпечними навіть у нинішніх умовах.

В інтерв'ю від 11 березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна починає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. За його словами, Київ також проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.