"З великою часткою ймовірності": польоти в Україну відновлять уже 2024 року, — ACL Europe

Перші авіарейси, ймовірно, буде відновлено у Львові, оскільки аеропорт розташований у західній частині України, де безпечніше.

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Перші польоти в Україні з великою ймовірністю почнуть виконуватися до кінця 2024 року, оскільки існують технології, що дають змогу зробити перельоти безпечними навіть у нинішніх умовах. Про це 22 лютого заявив в інтерв'ю "Інтерфакс" гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковец.

За словами керівника, попри ризики, пов'язані з війною, що триває, в Україні не зупинили залізничне сполучення, вважаючи пересування потягами безпечнішим.

"Попри військові ризики Україна не зупиняє потяги, а вони є дуже повільними на відміну від літаків. Проте всі чомусь вирішили, що авіація більш небезпечна. Це не зовсім правильно з точки зору оцінки ризиків.", — сказав Янковець.

Директор ACI EUROPE пояснив, що на сьогодні існують технології, які підвищують безпеку перельотів. Зокрема йдеться і про засоби протиповітряної оборони, які мають бути розгорнуті відповідним чином і в правильних локаціях. Усі ці кроки, вважає Янковець, необхідно узгодити з ЄС, насамперед із Європейським агентством безпеки польотів (EASA).

"Ми обговорювали це протягом останніх місяців, досить довго, і я відчуваю, що технічно ми досягли значного прогресу. Думаю, нам потрібно наполягати, щоб це сталося зараз", — наголосив директор.

Водночас Янковець зазначив, що наразі невідомо, яку частину українського повітряного простору буде відкрито, але першим аеропортом, який буде відкрито в Україні, ймовірно, стане Львів.

"Буде рішення українського уряду, яка частина повітряного простору відкривається. Багато хто каже, що першим аеропортом, з якого відновляться польоти, буде Львів, оскільки він знаходиться в Західній Україні, де більш безпечно", — сказав Янковець.

Нагадаємо, ще у квітні 2023 року надійшла інформація про те, що в Україні працюють над відновленням польотів цивільної авіації. Як повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, українська влада вже має "певні міркування" стосовно відкриття авіапростору.