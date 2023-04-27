Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, – міністр транспорту Франції

Союзники сподіваються, що відновлення польотів цивільної авіації відбудеться найближчим часом, оскільки українська влада вже має "певні міркування" з приводу відкриття авіапростору.

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Міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна "наполегливо працює" над реалізацією процесу відкриття свого авіапростору для цивільних літаків, можливо, це відбудеться частково. Подробиці він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідну заяву він зробив, обговорюючи співпрацю з Україною у сфері навчання та підготовки українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів. З його слів, на симуляторах у Франції українці вже проходять навчання. Під час перемовин у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю. Момент відновлення польотів цивільної авіації він назвав важливим, але не оголосив терміни реалізації.

"Я сподіваюся, настане якнайшвидше", – заявив Бон.

Міністр наголосив на тому, що надання допомоги Україні й надалі триватиме. З його слів, від нього не залежить час відкриття для польотів. Українські посадовці вже готуються до запуску авіапростору для польотів цивільної авіації.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття", – додав посадовець.

Рівень безпеки міністр транспорту Франції назвав пріоритетним. У цьому напрямку, як зазначив він, Київ наполегливо працює, реалізує свою стратегію. Як відомо, Україна повністю вирішила закрити свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії.

Нагадаємо, Євроконтроль 10 квітня заявив, що обмеження на польоти цивільної авіації в Україні можуть діяти до 2029 року. У відповідному прогнозі фахівці зазначили, що обмеження варто очікувати у повітряному просторі України, Білорусі, Росії та Молдови. Їхні норми виконуватимуть як мінімум до 2029 року. Також у звіті було сказано, що аеропорти та авіакомпанії Європи влітку 2023 року постраждають від низької пропускної спроможності у зв'язку з нестачею кваліфікованого персоналу. Дані Євроконтролю охоплюють понад 40 держав-членів без Росії.