Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, – министр транспорта Франции

Союзники надеются, что возобновление полетов гражданской авиации состоится в ближайшее время, поскольку украинские власти уже имеют "определенные соображения" по поводу открытия авиапространства.

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Министр транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что Украина "упорно работает" над реализацией процесса открытия своего авиапространства для гражданских самолетов, возможно, это произойдет частично. Подробности он рассказал в интервью "Европейской правде".

Соответствующее заявление он сделал, обсуждая сотрудничество с Украиной в сфере обучения и подготовки украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров. По его словам, на симуляторах во Франции украинцы уже проходят обучение. В ходе переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество. Момент возобновления полетов гражданской авиации он назвал важным, но не огласил сроки реализации.

"Я надеюсь, наступит как можно быстрее", – заявил Бонн.

Министр отметил, что оказание помощи Украине и дальше будет продолжаться. По его словам, от него не зависит время открытия для полетов. Украинские чиновники уже готовятся к запуску авиапространства для полетов гражданской авиации.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию", — добавил чиновник.

Уровень безопасности министр транспорта Франции назвал приоритетным. В этом направлении, как отметил он, Киев упорно работает, реализует свою стратегию. Украина полностью решила закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России.

Евроконтроль 10 апреля заявил, что ограничения на полеты гражданской авиации в Украине могут действовать до 2029 года. В соответствующем прогнозе специалисты отметили, что ограничения следует ожидать в воздушном пространстве Украины, Беларуси, России и Молдовы. Их нормы будут выполняться как минимум до 2029 года. Также в отчете было сказано, что аэропорты и авиакомпании Европы летом 2023 пострадают от низкой пропускной способности в связи с нехваткой квалифицированного персонала. Данные Евроконтроля охватывают более 40 стран-членов без России.