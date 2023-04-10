Ограничения на полеты гражданской авиации в Украине могут действовать до 2029 года, – Евроконтроль

Аэропорты и авиакомпании Европы летом 2023 пострадают от низкой пропускной способности в связи с нехваткой квалифицированного персонала.

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Ограничения на полеты самолетов гражданской авиации, введенные после соответствующего закрытия воздушного пространства над Украиной и Россией, будут действовать по меньшей мере в течение семи лет. Такой вывод сделала Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

В прогнозе специалисты отметили, что соответствующие меры следует ожидать в воздушном пространстве Украины, Беларуси, России и Молдовы. Нормы будут выполняться как минимум до 2029 года.

Евроконтроль отметил, что грузовой сегмент значительно пострадал от войны "из-за ограниченных операций". Дальнемагистральные потоки постепенно восстанавливаются. Эксперты считают, что аэропорты и авиакомпании летом 2023 года могут снова страдать низкой пропускной способностью в связи с нехваткой квалифицированного персонала. Данные Евроконтроля охватывают более 40 государств-членов, включая Украину, но без России.

Авиаперевозки в Европе, как ожидают эксперты организации, полностью возобновятся до допандемического уровня в 2025 году. К 2019 году, когда началась пандемия Covid-19, количество авиаперевозок вернулось до 9,2 миллиона. Рост ожидается на уровне до 10,3 миллиона 2023 года, а также 10,9 миллиона в 2024 году. Авиаперевозки могут расти достаточно низкими темпами, пока не достигнут показателя в 11,9 млн человек в 2029 году.

В Евроконтроле видят ряд факторов, способных повлиять на авиаперевозки в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Экономический рост в ближайшие два года ожидается на уровне всего 1,5 процента. Инфляция в европейских государствах останется высокой, как стоимость энергоносителей, что спровоцирует общую деградацию экономической ситуации на континенте.

Российские СМИ 10 апреля сообщили, что "Аэрофлот" отправляет свой первый самолет в Иран для проведения ремонтных работ из-за санкций. Ограничительные меры спровоцировали дефицит комплектующих для самолетов в Российской Федерации.