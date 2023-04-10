"Аэрофлот" отправляет свой первый в истории самолет в Иран на ремонт из-за санкций, — росСМИ

После полномасштабного вторжения страны Запада наложили ряд санкций на РФ, в том числе запретили поставки комплектующих для самолетов. Из-за этого в России вынуждены искать альтернативные варианты.

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"Аэрофлот" впервые в истории компании отправил самолет Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 на ремонт в Иран, где самолет будут обслуживать техники крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет российское медиа РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, специалисты иранской авиакомпании проведут техническое обслуживание шасси авиалайнера. Ранее "Аэрофлот" использовал для этого мощности других поставщиков, в частности гонконгской HAECO. Сообщается, что еще летом 2021 года перевозчик подписал с компанией новое долгосрочное соглашение на техническое обслуживание и капитальный ремонт компонентов самолетов. Однако из-за санкций ремонтные услуги и поставки запчастей российским авиакомпаниям прекратились.

"Аэрофлот", по словам источников издания, уже несколько месяцев обсуждает возможность проведения техобслуживания в Иране. Представители "Аэрофлота" уверяют, что у Mahan Air "есть необходимые мощности, сертификаты и огромный опыт, поставщик выполняет техобслуживание с высоким уровнем качества".

Ситуация с российской авиацией

Напомним, 30 марта Служба безопасности Украины заочно вручила уведомление о подозрении главе Федерального агентства воздушного транспорта России Александру Нерадько, который, по версии следствия, предоставлял гражданские самолеты для переброски российских военных и боеприпасов на фронт.

Ранее, 17 марта, СМИ сообщали, что Компании из России все чаще начали просить партнеров из Казахстана о помощи в обходе санкций, которые были наложены западными странами за вторжение в Украину. В частности речь шла о доставке деталей самолетов, в которых нуждается РФ.

В марте прошлого года Фокус писал о том, как санкции парализовали воздушный флот России. В собственности иностранных лизингодателей находится более 500 российских самолетов, которые оцениваются в $10-12 млрд.

Также напомним, власти Евросоюза приняли решение полностью запретить поставки и лизинг в РФ самолетов, вертолетов и иной авиатехники, а также ее страхование и техобслуживание.