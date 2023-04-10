"Аерофлот" відправляє свій перший в історії літак до Ірану на ремонт через санкції, — росЗМІ

Після повномасштабного вторгнення країни Заходу наклали низку санкцій на РФ, зокрема заборонили постачання комплектуючих для літаків. Через це у Росії змушені шукати альтернативні варіанти.

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"Аерофлот" вперше в історії компанії відправив літак Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700 на ремонт до Ірану, де літак обслуговуватимуть техніки найбільшого іранського перевізника Mahan Air. Про це у понеділок, 10 квітня, пише російське медіа РБК із посиланням на свої джерела.

За даними видання, спеціалісти іранської авіакомпанії проведуть технічне обслуговування шасі авіалайнера. Раніше "Аерофлот" використав для цього потужності інших постачальників, зокрема гонконзької HAECO. Повідомляється, що ще влітку 2021 року перевізник підписав із компанією нову довгострокову угоду на технічне обслуговування та капітальний ремонт компонентів літаків. Однак через санкції ремонтні послуги та постачання запчастин російським авіакомпаніям припинилися.

"Аерофлот", за словами джерел видання, вже кілька місяців обговорює можливість проведення технічного обслуговування в Ірані. Представники "Аерофлоту" запевняють, що у Mahan Air "є необхідні потужності, сертифікати та величезний досвід, постачальник виконує техобслуговування з високим рівнем якості".

Ситуація з російською авіацією

Нагадаємо, 30 березня Служба безпеки України заочно вручила повідомлення про підозру голові Федерального агентства повітряного транспорту Росії Олександру Нерадьку, який, за версією слідства, надавав цивільні літаки для перекидання російських військових та боєприпасів на фронт.

Раніше, 17 березня, ЗМІ повідомляли, що Компанії з Росії все частіше почали просити партнерів із Казахстану про допомогу в обході санкцій, які були накладені західними країнами за вторгнення в Україну. Зокрема йшлося про доставлення деталей літаків, яких потребує РФ.

У березні минулого року Фокус писав про те, як санкції паралізували повітряний флот Росії. У власності іноземних лізингодавців перебуває понад 500 російських літаків, які оцінюються у $10-12 млрд.

Також нагадаємо, влада Євросоюзу прийняла рішення повністю заборонити постачання та лізинг до РФ літаків, вертольотів та іншої авіатехніки, а також її страхування та техобслуговування.