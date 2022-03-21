"Бермудський трикутник" авіації РФ: санкції паралізували повітряний флот агресора

До чого призведе позбавлення російських літаків ліцензій в офшорах, запровадження обмежень авіарегулятором ЄС EASA та присвоєння Росією авіалайнерів лізингодавців.

Більшість літаків, які використовує російський цивільний флот, — імпортні. Переважно це Airbus і Boeing. На основі різних джерел, на які посилаються опитані Фокусом експерти, цей парк налічує від 861 до 1 100 суден.

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Зокрема, Андрій Гук, партнер, адвокат ЮФ Ante, вказує, що в розпорядженні РФ є 332 лайнери Boeing, 304 Airbus, 136 російських МС-21 і Sukhoi Superjet 100, а також літаки канадської компанії Bombardier та інших іноземних виробників.

Співрозмовник Фокусу зазначає, що більшість літаків (понад 500) перебувають у лізингу, тобто належать компаніям з іноземних юрисдикцій, а ті, які перебувають у власності авіакомпаній РФ, переважно зареєстровані в офшорах — наприклад, на Бермудах.

Сьогодні цей парк практично паралізований.

"Після початку війни флот РФ не може літати за кордон, за винятком дружніх країн — Білорусі, Казахстану тощо, — констатує Олександр Санжара, юрист, адвокат, авіаблогер. — По-перше, літаки РФ за кордоном можуть потрапити під арешт. По-друге, більшість країн, що приєдналися до санкцій, закрили для Росії своє небо".

Пограбування російською: РФ "віджала" літаки у лізингодавців

У власності іноземних лізингодавців знаходиться понад 500 російських літаків, які оцінюють в $10-12 млрд. Як зазначає Андрій Гук, унаслідок запровадження санкцій Airbus і Boeing припинили постачання запчастин та інформації, необхідної для технічного обслуговування літаків, а сертифікати в організацій, які здійснюють техобслуговування лайнерів в РФ відкликали. Як наслідок, страхові компанії припинили страхувати ці літаки, а лізингодавці отримали вказівку забрати їх до кінця березня.

"Реалізація цих санкцій поставила перед лізингодавцями такі виклики, як відсутність екіпажів для повернення літаків і стрімке падіння лізингових ставок у разі появи великої кількості вільних лайнерів. До того ж, дострокове припинення договорів лізингу ставить під сумнів належне технічне утримання літаків і вони можуть перетворитися на купу заліза", — коментує Ганна Цірат, партнерка АО Jurvneshservice. За словами співрозмовниці Фокусу, ці проблеми деякі лізингодавці розглядають як невирішувані, й очікують на зупинення війни через дипломатичне врегулювання з частковим скасуванням санкцій.

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Проте 14 березня Путін підписав указ про можливість націоналізації іноземних авіалайнерів і дозволив російським авіакомпаніям оформлювати на них право власності.

"Літаки марки Airbus і Boеing, що належать російським авіаперевізникам, не зможуть отримувати технічне обслуговування за регламентом, а без цього їх не пустять навіть у ті іноземні країни, які досі не закрили для РФ свій повітряний простір, — коментує ситуацію Ігор Чудовський, керівний партнер АО "Чудовський і партнери". — Є вірогідність, що ці літаки будуть використовуватись лише для внутрішніх авіаперевезень до того моменту, поки зовсім не вийдуть з ладу".

Особи без реєстрації: що означає вимушена перереєстрація лайнерів в РФ

Після початку війни проти України, Росія також зіткнулася з проблемами з реєстрацією свого цивільного авіапарку. Олександр Санжара пояснює, що раніше літаки авіакомпаній РФ замість російського реєстру, якому не дуже довіряли за кордоном, переважно реєстрували в офшорних юрисдикціях із полегшеним податковим навантаженням.

Як зазначає Катерина Іщенко, радниця юридичної фірми "Анте", в авіакомпаній РФ та СНД найпопулярнішим місцем реєстрації цивільних літаків були Бермудські острови (британська заморська територія) й у реєстрі бермудської авіаційної адміністрації (BCAA — Bermuda Civil Aviation Authority) з більш ніж 900 літаків приблизно 750 використовують 30 російських авіакомпаній. З 12 березня Бермуди зупинили дію сертифікатів льотної придатності (Certificates of Airworthiness) цих літаків і вони втратили законні підставі для польотів.

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Проте, в РФ ухвалили федеральний закон від 14.03.2022 № 56-ФЗ, який дозволяє реєструвати в РФ права на літаки, отримані в лізинг в іноземних компаній і видавати на них сертифікати льотної придатності.

"РФ намагається легалізувати використання літаків з іноземною реєстрацією, льотна придатність яких зупинена уповноваженими органами, шляхом їх реєстрації у своєму реєстрі. Проте здійснюється це всупереч міжнародним зобов’язанням власне Росії і так не буде визнане ніде в світі", — зауважує Катерина Іщенко.

На думку Олександра Санжари, ця російська схема з переведенням літаків у російський реєстр фактично означає крадіжку цих повітряних суден у лізингодавців. Через це літати цей флот зможе лише всередині РФ та її партнерів.

Поза законом: регулятор EASA виключив РФ з правового поля ЄС

Європейське агентство з авіації EASA 15 березня оприлюднило деталі обмежувальних заходів ЄС в авіаційному секторі. Як зауважує Катерина Іщенко, перший пакет передбачає повну заборону експорту товарів, технологій, надання технічної допомоги та супутніх послуг. Другий пакет позбавляє російських авіаперевізників здійснювати польоти над ЄС. Також EASA призупинило дію сертифікатів, виданих російським авіаперевізникам і компаніям, які їх обслуговують. На думку Іщенко, це виключає РФ з авіаційного правового поля ЄС.