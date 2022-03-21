"Бермудский треугольник" авиации РФ: санкции парализовали воздушный флот агрессора

К чему приведет лишение российских самолетов лицензий в оффшорах, введение ограничений авиарегулятором ЕС EASA и присвоение Россией авиалайнеров лизингодателей.

Большинство самолетов, которые использует российский гражданский флот – импортные. В основном это Airbus и Boeing. На основе различных источников, на которые ссылаются опрошенные Фокусом эксперты, этот парк насчитывает от 861 до 1100 судов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, Андрей Гук, партнер, адвокат ЮФ Ante, указывает, что в распоряжении у РФ есть 332 лайнера Boeing, 304 Airbus, 136 российских самолетов, среди которых МС-21 и Sukhoi Superjet 100, а также самолеты канадской компании Bombardier и других иностранных производителей.

Собеседник Фокуса отмечает, что большинство самолетов (более 500) находятся в лизинге, то есть принадлежат компаниям из иностранных юрисдикций, а те, которые находятся в собственности у авиакомпаний РФ, преимущественно зарегистрированы в оффшорах – например, на Бермудах.

Сегодня этот парк практически парализован.

"После начала войны флот РФ не может летать за границу, за исключением дружественных стран – Беларуси, Казахстана и др., – констатирует Александр Санжара, юрист, адвокат, авиаблогер. – Во-первых, самолеты РФ за границей могут попасть под арест. Во-вторых, большинство присоединившихся к санкциям стран закрыли для России свое небо".

Ограбление по-русски: РФ "отжала" самолеты у лизингодателей

В собственности иностранных лизингодателей находится более 500 российских самолетов, которые оцениваются в $10-12 млрд. Как отмечает Андрей Гук, в результате введения санкций Airbus и Boeing прекратили поставки запчастей и информации, необходимой для технического обслуживания самолетов, а сертификаты у организаций, осуществляющих техобслуживание лайнеров в РФ отозвали. Как следствие, страховые компании перестали страховать эти самолеты, а лизингодатели получили указание забрать их до конца марта.

"Реализация этих санкций поставила перед лизингодателями такие вызовы, как отсутствие экипажей для возвращения самолетов и стремительное падение лизинговых ставок в случае появления большого количества свободных лайнеров. К тому же, досрочное прекращение договоров лизинга ставит под сомнение должное техническое содержание самолетов и они могут превратится в груду железа", — комментирует Анна Цират, партнер АО Jurvneshservice. По словам собеседницы Фокуса, эти проблемы некоторые лизингодатели рассматривают как неразрешимые, и ожидают прекращения войны в результате дипломатического урегулирования с частичной отменой санкций.

Важно

"Ломают крылья". ЕС вводит беспрецедентные санкции против российских авиакомпаний

Однако 14 марта Путин подписал указ о возможности национализации иностранных авиалайнеров и разрешил российским авиакомпаниям оформлять на них право собственности.

"Самолеты марки Airbus и Boеing, принадлежащие российским авиаперевозчикам, не смогут получать техническое обслуживание по регламенту, а без этого их не пустят даже в те страны, которые до сих пор не закрыли для РФ свое воздушное пространство, — комментирует ситуацию Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры". — Есть вероятность, что эти самолеты будут использоваться только для внутренних авиаперевозок до момента, пока совсем не выйдут из строя".

Лица без регистрации: что означает вынужденная перерегистрация лайнеров в РФ

После начала войны против Украины, Россия также столкнулась с проблемами с регистрацией своего гражданского авиапарка. Александр Санжара объясняет, что ранее самолеты авиакомпаний РФ, вместо российского реестра, которому не особо доверяли за рубежом, преимущественно регистрировали в оффшорных юрисдикциях с облегченной налоговой нагрузкой.

Как отмечает Екатерина Ищенко, советник юридической фирмы "Анте", у авиакомпаний РФ и СНГ наиболее популярным местом регистрации гражданских самолетов были Бермудские острова (британская заморская территория) и в реестре Бермудской авиационной администрации (BCAA — Bermuda Civil Aviation Authority) из более чем 900 самолетов около 750 используют 30 российских авиакомпаний. С 12 марта Бермуды приостановили действие сертификатов летной пригодности (Certificates of Airworthiness) для этих самолетов и они потеряли законные основания для полетов.

Важно

Boeing и Airbus не будут поставлять запчасти и обслуживать самолеты в РФ

Тем не менее, в РФ приняли федеральный закон от 14.03.2022 № 56-ФЗ, разрешающий регистрировать в РФ права на самолеты, полученные в лизинг у иностранных компаний и выдавать на них сертификаты летной пригодности.

"РФ пытается легализовать использование самолетов с иностранной регистрацией, летная пригодность которых остановлена ​​уполномоченными органами путем их регистрации в своем реестре. Однако осуществляется это вопреки международным обязательствам самой России, и таким образом не будет признано нигде в мире", — заключает Екатерина Ищенко.

По мнению Александра Санжары, эта российская схема с переводом самолетов в российский реестр фактически означает воровство воздушных судов у лизингодателей. Поэтому летать этот флот сможет только внутри РФ и ее партнеров.

Вне закона: регулятор EASA исключил РФ из правового поля ЕС

Европейское агентство по авиации EASA 15 марта обнародовало детали ограничительных мер ЕС в авиационном секторе. Как отмечает Екатерина Ищенко, первый пакет предусматривает полный запрет на экспорт товаров, технологий, предоставление технической помощи и сопутствующих услуг. Второй пакет лишает российских авиаперевозчиков права совершать полеты над ЕС. Также EASA приостановило действие сертификатов, выданных российским авиаперевозчикам и обслуживающим их компаниям. По мнению Ищенко, это исключает РФ из авиационного правового поля ЕС.