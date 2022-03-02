Boeing и Airbus не будут поставлять запчасти и обслуживать самолеты в РФ

Санкции запрещают западным компаниям сотрудничество с авиакомпаниями страны-агрессора.

Сегодня 2 марта американский производитель самолетов Boeing Co (BA.N) сообщил, что приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также основные операции в Москве после вторжения России в Украину.

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За день до этого Boeing заявил, что приостановил работу своего московского учебного городка и временно закрыл свой офис в Киеве, сообщает Reuters.

Кроме того, как сообщает Reuters, европейский производитель самолетов Airbus заявил, что уже приостановил поддержку российских авиакомпаний и поставки запчастей в РФ, и его инженерный центр в России приостановил все операции для Airbus.

Это было сделано в соответствии с санкциями, принятыми Евросоюзом 26 и 27 февраля.

Напомним, один из пакетов санкций против РФ запрещает продавать самолеты западного производства, запчасти для них и другое оборудование российским авиакомпаниям.