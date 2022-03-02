Boeing та Airbus не будуть поставляти запчастини й обслуговувати літаки в РФ

Санкції забороняють західним компаніям співпрацю з авіакомпаніями країни-агресора.

Сьогодні 2 березня американський виробник літаків Boeing Co (BA.N) повідомив, що зупиняє постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній, а також основні операції в Москві після вторгнення Росії в Україну.

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За день до цього Boeing заявив, що призупинив роботу свого московського навчального містечка та тимчасово закрив свій офіс у Києві, повідомляє Reuters.

Крім того, як повідомляє Reuters, європейський виробник літаків Airbus заявив, що вже призупинив підтримку російських авіакомпаній і постачання запчастин в РФ, і його інженерний центр у Росії призупинив усі операції для Airbus.

Це було зроблено відповідно до санкцій, ухвалених Євросоюзом 26 та 27 лютого.

Нагадаємо, один із пакетів санкцій проти РФ забороняє продавати літаки західного виробництва, запчастини для них та інше обладнання російським авіакомпаніям.