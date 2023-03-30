РФ перекидала військових і боєприпаси до українського кордону цивільною авіацією, — СБУ

Спецоперацією, для якої залучили чотири російські авіакомпанії, керував голова Росавіації Олександр Нерадько. За його сприяння на фронт перекинули понад 3000 солдатів ЗС РФ.

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Служба безпеки України заочно вручила повідомлення про підозру голові Федерального агентства повітряного транспорту Росії Олександру Нерадько, який надавав цивільні літаки для перекидання російських військових та боєприпасів на фронт. Про це у четвер, 30 березня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Слідство встановило, що голова Росавіації, який потрапив під санкції, допомагав Міністерству оборони РФ у розгортанні окупаційних сил у напрямку державного кордону України та на територію окупованого Криму.

Для цього чиновник залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів супротивника.

З кінця вересня по листопад 2022 року за сприяння Нерадько окупанти перевезли понад 3000 військовослужбовців, а також велику кількість боєприпасів до аеропорту "Платов" Ростовської області та аеропорту Сімферополя.

Згодом окупаційні підрозділи брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили керівника Росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Якщо посадовець постане перед українським судом — йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 27 березня співробітники СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої був помічник народного депутата Верховної Ради. За версією слідства, підозрювані коригували вогонь по позиціях українських захисників у Донецькій та Харківській областях.

Раніше, 8 березня, в Одесі співробітники СБУ затримали агента РФ, який наводив удари російських ракет на інфраструктурні об'єкти в регіоні. Судячи з опублікованих скриншотів та листувань, підозрюваний отримував задоволення від своєї діяльності й просив окупантів про повторні удари.