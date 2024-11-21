Шпигувала за ЗСУ як "волонтерка": агентку "007" засудили до 15 років ув'язнення

Агентка ФСБ із псевдонімом "007" під виглядом волонтерки знайомилася з бійцями ЗСУ та збирала розвіддані про військові об'єкти під Запоріжжям.

Агентка Федеральної служби безпеки РФ з оперативним псевдонімом "007" шпигувала за українськими військовими в Запоріжжі. Контррозвідники затримали її у вересні 2022 року. Нині за зібраними доказами вона отримала вирок суду і проведе за ґратами 15 років, повідомляє 21 листопада пресслужба СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала ворожу шпигунку біля пунктів базування Сил оборони в районі Запоріжжя на початку вересня 2022 року. Виявилося, що ФСБ завербували її на території тимчасово окупованого Пологівського району і дали завдання під виглядом "волонтерки" вивідувати інформацію у бійців ЗСУ в Запоріжжі.

Жінка в обласному центрі намагалася знайомитися з українськими військовими, аби таємно отримувати від них розвіддані. Інформацію про розташування українських штабів, укріплень і вогневих позицій вона мала передавати своєму російському куратору в анонімному чаті в месенджері. Там же агентка "007" отримувала завдання та відправляла "звіти".

Затримавши ворожу шпигунку, українські спецпризначенці провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації ЗСУ від подальших ворожих дій, зазначають в СБУ.

Суд визнав агентку ФСБ винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та присудив їй 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 листопада СБУ повідомляло, що російський актор Володимир Машков був заочно засуджений до 10 років ув'язнення за пропаганду війни проти України. Також в актора-пропагандиста конфіскували квартиру площею 100 кв. м в Одесі.

18 листопада СБУ заявляли, що в Дніпропетровській області викрили групу рекетирів, які викрали військового й побили його в лісі. Виявилося, що очолював злочинну групу депутат однієї з місцевих рад.