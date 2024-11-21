Шпионила за ВСУ как "волонтер": агента "007" приговорили к 15 годам заключения

Агент ФСБ с псевдонимом "007" под видом волонтера знакомилась с бойцами ВСУ и собирала разведданные о военных объектах под Запорожьем.

Агент Федеральной службы безопасности РФ с оперативным псевдонимом "007" шпионила за украинскими военными в Запорожье. Контрразведчики задержали ее в сентябре 2022 года. Сейчас по собранным доказательствам она получила приговор суда и проведет за решеткой 15 лет, сообщает 21 ноября пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ задержала вражескую шпионку возле пунктов базирования Сил обороны в районе Запорожья в начале сентября 2022 года. Оказалось, что ФСБ завербовали ее на территории временно оккупированного Пологовского района и дали задание под видом "волонтера" выведывать информацию у бойцов ВСУ в Запорожье.

Женщина в областном центре пыталась знакомиться с украинскими военными, чтобы тайно получать от них разведданные. Информацию о расположении украинских штабов, укреплений и огневых позиций она должна была передавать своему российскому куратору в анонимном чате в мессенджере. Там же агент "007" получала задания и отправляла "отчеты".

Задержав вражескую шпионку, украинские спецназовцы провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации ВСУ от дальнейших вражеских действий, отмечают в СБУ.

Суд признал агента ФСБ виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Напомним, 20 ноября СБУ сообщало, что российский актер Владимир Машков был заочно приговорен к 10 годам заключения за пропаганду войны против Украины. Также у актера-пропагандиста конфисковали квартиру площадью 100 кв. м в Одессе.

18 ноября СБУ заявляли, что в Днепропетровской области разоблачили группу рэкетиров, которые похитили военного и избили его в лесу. Оказалось, что возглавлял преступную группу депутат одного из местных советов.