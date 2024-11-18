Подчиненные рэкетиры похитили и пытали военного: депутат оказался главарем банды (фото)

В СБУ сообщили, что задокументировали, как рэкетиры похитили военного и избили его в лесу. По данным СМИ, задержанным является Юрий Пришедько, который устроил "переворот" в городском совете и уже фигурировал в пяти делах.

В Днепропетровской области разоблачили группу рэкетиров, которые терроризировали и пытались держать в страхе жителей региона. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Лидером группы оказался депутат одного из местных советов. По данным следствия, рэкетиры требовали деньги у предпринимателей. Тех, кто отказывался платить "дань", похищали и пытали, угрожая убийством.

Фото, сделанное правоохранителями во время задержания Фото: СБУ Фото, сделанное правоохранителями во время задержания Фото: СБУ

Правоохранители задокументировали, как банда "выбивала" из местного бизнесмена 2,5 миллиона долларов. С начала полномасштабной войны он мобилизовался в ВСУ и сейчас служит в армии. По данным СБУ, фигуранты на трех машинах "подрезали" машину военнослужащего и похитили его посреди дороги на пути к месту базирования подразделения. После этого пострадавшего вывезли в лесопосадку, где час избивали и угрожали физической расправой.

Впоследствии военного посадили в заранее подготовленное помещение. После пыток его отпустили, чтобы предприниматель нашел деньги и переоформил часть корпоративных прав на бизнес. Лидера рэкетиров задержали, когда он снова угрожал мужчине убийством.

Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие и наличные деньги. В ведомстве предположили, что оно было получено незаконно. Задержанному объявили подозрение по двум статьям — о вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, и с угрозой насилия, а также незаконном лишении свободы или похищении человека. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков Фото: СБУ Фото, сделанное правоохранителями во время обысков Фото: СБУ

Задержанный — Юрий Пришедько: что о нем известно

В LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о депутате Подгородненского городского совета Днепровского района Днепропетровской области Юрии Пришедько.

По данным движения "Честно", в 2020 году Пришедько баллотировался в Днепропетровский областной совет, но избран не был. В том же году он был избран в Подгородненский городской совет от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Политик является основателем и директором ООО АПК "Спасский".

Фото Юрия Пришедько Фото: Юрий Пришедько / Facebook

В издании "СтопКор" сообщалось, что Пришедько совершил "переворот" в Подгородненском горсовете, вероятно, подкупив или запугав депутатов для увольнения мэра Андрея Горба. Соответствующее обвинение опубликовал и сам Горб.

По данным СМИ, депутат фигурирует в пяти уголовных делах (о поджогах, повреждении трактора, уничтожении урожая и мошенничестве со злоупотреблением служебным положением). Основанный им агропромышленный комплекс занимается выращиванием зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур, а также оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Фото Юрия Пришедько Фото: Юрий Пришедько / Facebook

Местные жители описывали Пришедько как типичного "бандита из 90-х", который несмотря на штраф демонстративно общается на русском языке. В 2022 году мужчина, которого называли неофициальным "телохранителем" депутата, оказался причастен к делу об убийстве военного.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в операции СБУ, в результате которой задержали "крота" российской разведки. Агент служил в войске командиром одного из подразделений ССО.

14 ноября в СБУ информировали, что сообщили о подозрении в государственной измене нардепу. Депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что речь идет о парламентарии Евгении Шевченко.