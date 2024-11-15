СБУ задержала подполковника ССО по подозрению в госизмене: детали (видео)

Правоохранители утверждают, что командир одного из подразделений Сил спецоперации был завербован до полномасштабного вторжения через знакомых в России, с которыми он поддерживал связь. Фигурант должен был помочь россиянам устроить засаду на операторов ССО на оккупированных территориях.

Служба безопасности Украины смогла задержать "крота" российского ГРУ, который передавал противнику информацию о планах Сил обороны. В операции участвовал также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, написали в СБУ.

Задержанный, по данным спецслужб, является "расконсервированным" агентом военной разведки противника. Кроме того, в Украине он известен, как подполковник и командир одного из подразделений Сил специальных операций. Вражеским спецслужбам удалось его завербовать еще до начала полномасштабной войны.

"Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага. Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях", — говорится в сообщении.

Для выполнения задач подполковник использовал свое служебное положение и тем самым оперативно получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, про их вооружение и цели.

Эти данные россияне хотели использовать для того, чтобы ликвидировать украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами. Также задержанный делился с противником информацией о других подразделениях Сил обороны.

Все это стало известно военной контрразведке СБУ, в результате чего предателя задержали, предварительно задокументировав его преступления. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Завербовали фигуранта при помощи его приятелей из России, с которыми он продолжил поддерживать связь. Во время обысков у него нашли и изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и накопители информации.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Задержание подполковника ССО: реакция командования

В Силах специальных операций ВСУ подтвердили информацию, которую опубликовала СБУ. Командованию было известно о следственных действиях касаемо этого военнослужащего и помогало в проведении операции по задержанию агента ГРУ.

"Пока операторы ССО выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, попадаются те, кто пытается препятствовать изнутри. ССО продолжают выполнять задачи, уничтожать врага и освобождать украинскую землю от оккупантов", — говорится в сообщении.

В командовании также добавили, что все те, кто думает, что сможет помешать украинским защитникам и тем самым поставить жизни воинов под угрозу, обязательно будут разоблачены и отправлены за решетку.

В СБУ и ССО не называли имени и фамилии фигуранта.

Напомним, 31 октября сообщалось, что харьковчанин помогал "Роскосмосу" с настройкой спутников-шпионов. Космические системы нужны РФ для обнаружения ВСУ и корректировки огня. По данным СБУ, украинский предприниматель даже разрешил врагу использовать полигон своей компании.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в Харькове задержали агента российского ГРУ. 63-летняя женщина предлагала военнослужащим помощь с припиранием, чтобы "сливать" о них данные врагу.