Предлагала военным услуги по уборке: в Харькове разоблачили агента РФ (фото)

63-летняя женщина пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры. Полученные данные она отправляла своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на Google-картах.

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В Харькове задержали агента российской военной разведки (ГРУ), которая "сливала" врагу расположение мощностей по производству беспилотников и тренировочного центра украинских военных. Женщине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в четверг, 31 октября.

63-летняя безработная жительница Харькова находилась на прямой связи с российской спецслужбой после того, как ее завербовали в мае 2024 года Ее куратора уже установили украинские контрразведчики.

Женщина также подтверждала ракетные удары по объектам, информацию о которых собирала, тем самым докорректируя обстрелы.

Подозреваемая фотографировала и передавала врагу информацию о фортификационных сооружений, блокпостов и движения бронированной техники как автомобильными дорогами, так и через одну из узловых железнодорожных станций.

Собранные данные задержанная передавала своему куратору в виде скриншотов, отмечая на Google-картах координаты возможных целей для обстрелов. Контрразведчики СБУ смогли вовремя разоблачить и задокументировать ее действия, задержав агента "на горячем" во время очередной разведки возле одного из военных объектов.

Женщина пересылала сведения российскому куратору Фото: СБУ Женщина пересылала сведения российскому куратору Фото: СБУ

Чтобы получить доступ к военным объектам, женщина пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры и предлагая помощь с бытовыми вопросами, такими как уборка в местах их временного проживания, уточнили в СБУ.

У задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала для связи с российской разведкой. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 45-летняя жительница Харьковщины с помощью селфи наводила российские ракетыпо позициям ВСУ. Женщину приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами.

30 октября СБУ сообщила о задержании в Харькове 72-летнего ученого-механика разрабатывал чертежи, чтобы улучшить "Шахеды", которые Россия запускает по Украине. Мужчина пытался модернизировать двигатели и катапультные установки.