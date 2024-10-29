В Харьковской области женщина с помощью селфи наводила российские ракеты: суд вынес приговор (фото)

Осужденная работала на харьковском предприятии энергетической отрасли. Правоохранители установили, что женщина довольно часто ездила в Москву и Белгород и никогда не скрывала пророссийскую позицию.

Related video

45-летнюю жительницу села Довжик Богодуховского района Харьковской области приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами. Суд признал женщину виновной в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины во вторник, 29 октября.

По данным следствия, женщина находилась на связи с российской разведкой через Telegram, где передавала координаты украинских военных в своем селе. Она также присылала сведения об объекте энергетической инфраструктуры в Харькове, где работала.

Суд вынес приговор женщине, которая корректировала обстрелы по Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

В СБУ уточнили, что в 2022 году для корректировки российской атаки женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта. Также с помощью селфи информатор наводила воздушные атаки по позициям украинских войск, обороняющих областной центр.

Чтобы замаскировать свои действия женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с ФСБ, а также постоянно меняла мобильные телефоны.

СБУ изъяла у агента ФСБ мобильные телефоны Фото: СБУ

Как установило следствие, женщина неоднократно ездила в Москву и Белгород, а свою пророссийскую позицию не скрывала. Ее задержали в августе 2023 года, а до суда она находилась под стражей. Обвиняемая вину не признала, но призналась, что получила от ФСБ 10 тысяч гривен.

Дергачевский районный суд признал женщину виновной по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ с целью предоставления такой информации агрессору. Расследование проводила СБУ в Харьковской области при поддержке областной прокуратуры.

Напомним, 28 октября СБУ сообщила о задержании агента ФСБ, который выдавал себя за волонтера Всемирной продовольственной программы ООН и собирал информацию о позициях украинских военных в Покровске.

10 октября СБУ задержала мужчину, который мобилизовался в ряды ВСУ, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению. Это задание он получил от российских спецслужб.