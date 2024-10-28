Волонтер ООН под Покровском шпионил за ВСУ и передавал данные ФСБ, — СБУ

По материалам дела, мужчина объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям. Полученные данные он передавал российскому куратору.

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В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который, выдавая себя за волонтера Всемирной продовольственной программы ООН, собирал информацию о позициях украинских военных в Покровске. Предателем оказался 34-летний местный житель, завербованный российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 28 октября.

Работая под прикрытием волонтерской деятельности, агент передавал российским кураторам точные координаты украинских позиций — в частности, места расположения пехоты и артиллерии, обороняющих Покровск.

Мужчина шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении Фото: СБУ Мужчина шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении Фото: СБУ

По данным СБУ, фигурант объезжал район, якобы доставляя гуманитарную помощь, а полученные координаты присылал через анонимный чат мессенджера кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установила контрразведка Службы безопасности.

Мужчина передавал данные российскому куратору Фото: СБУ Мужчина передавал данные российскому куратору Фото: СБУ

Шпиона обнаружили на начальном этапе его деятельности и предотвратили передачу данных, которые могли быть использованы для новых российских ударов по Покровску с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов. Во время обысков у подозреваемого изъяли телефон, через который он общался с ФСБ.

Фото: СБУ Фото: СБУ

На основе собранных доказательств агента подозревают в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас задержанный находится под стражей.

Напомним, 21 октября СБУ и Нацполиция задержали семерых дельцов, которые пытались торговать "трофейным" оружием российских оккупантов. Правоохранители изъяли гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 килограммов взрывчатки.

10 октября СБУ задержала мужчину, который мобилизовался в ряды ВСУ, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению. Такое задание он получил от российских спецслужб.