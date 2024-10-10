Мужчина мобилизовался в ВСУ, чтобы скорректировать удар РФ по своему подразделению (фото)

Судя по обнародованному СБУ фото переписки, сам фигурант в момент российской атаки планировал скрыться за пределами воинской части.

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Служба безопасности Украины задержала мужчину, который по заданию российских спецслужб мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала агента РФ, который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары ра*истов по украинской армии", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, после чего в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Правоохранители документировали каждый шаг мужчины и задержали его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ.

"Оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников", — отметили в СБУ

Там уточнили, что приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился этот 30-летний житель Одессы.

Судя по обнародованному СБУ фото переписки, сам фигурант в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

"Только предупредите если что) Чтобы я спрятаться успел", — написал мужчина куратору из России.

Переписка мужа с куратором РФ Фото: СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 8 октября Служба безопасности Украины задержала одного из кремлевских идеологов "СВО" Дмитрия Чистилина, который помогал российским спецслужбам и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

4 октября СБУ разоблачила группу чиновников и врачей в Харькове, которые помогали уклонистам.