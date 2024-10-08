Помогли правоохранители Молдовы: СБУ задержала одного из идеологов "СВО" Чистилина

Как сообщили в украинской спецслужбе, задержать пропагандиста удалось на территории третьей страны, когда он пытался вернуться в Россию.

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Служба безопасности Украины задержала одного из кремлевских идеологов "СВО" Дмитрия Чистилина, который помогал российским спецслужбам и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию, в ходе которой задержала Дмитрия Чистилина — кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Чистилин был автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины и принимал активное участие в продвижении интересов Москвы за пределами России.

"Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы. Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых "круглых столов" в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров", — отметили в СБУ.

Там уточнили, что задержать Чистилина удалось именно после одного из таких форумов, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. Помогали в задержании правоохранители Молдовы.

СБУ задержала Чистилина Фото: СБУ

Сейчас Чистилин находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас документируются факты оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России", — подытожили в СБУ.

Кто такой Дмитрий Чистилин

Дмитрий Чистилин был помощником бывшего советника Владимира Путина — Сергея Глазьева, который считается одним из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчиком "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

В течение 2016-2024 годов Чистилин готовил для Кремля "аналитические материалы", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Напомним, 4 октября СБУ разоблачила группу чиновников и врачей в Харькове, которые помогали уклонистам.

3 октября Служба безопасности Украины разоблачила преподавательницу университета, которая была информатором российской ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.