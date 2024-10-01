Теракт против командования ВСУ: как наказали руководителя агентурной группы ФСБ в Запорожье

Как отметили в СБУ, российские спецслужбы готовили план физической ликвидации украинских военнослужащих путем приведения в действие взрывных устройств, которые должны были установить в районах сосредоточения Сил обороны.

Related video

Руководителю агентурной группы российской ФСБ, которая действовала в Запорожье, вынесли приговор и приговорили к пожизненному заключению за то, что весной 2023 года готовил террористические акты против командования Вооруженных сил Украины и спецназовцев СБУ, которые выполняют боевые задачи на южном фронте. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Благодаря СБУ пожизненное заключение получил резидент агентурной группы ФСБ, которая готовила теракты против Сил обороны в Запорожье", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что агенты отслеживали места временного базирования и маршруты перемещения украинских защитников на территории региона, а полученные сведения они мессенджером передавали ФСБ в виде отметок военных объектов на гугл-картах с подробным описанием и фотографиями.

"По полученным координатам оккупанты планировали осуществить прицельные удары с использованием ракетного вооружения. Также ФСБ готовила план физической ликвидации украинских военнослужащих путем приведения в действие взрывных устройств, которые должны были установить в районах сосредоточения Сил обороны", — отметили в СБУ.

Как установило расследование, резидентом группы оказался 52-летний местный житель, который имел прокремлевские взгляды. Он привлек сообщника, который работал водителем руководителя одной из райадминистраций областного центра.

Во время обысков у злоумышленников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Руководитель агентурной группы приговорен к пожизненному лишению свободы, а его сообщника приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, 24 сентября СБУ объявила подозрение двум российским военным, которые издевались над пленными на Харьковщине.

23 сентября СБУ нейтрализовала оперативно-боевую группу российской военной разведки в Одессе, которая планировала захватить силовым образом власть в этом регионе.