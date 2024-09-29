Россия сбросила 13 КАБов на Запорожье, пострадали 14 человек: что известно (фото, видео)

Одна из женщин была зажата между разрушенными конструкциями квартиры, сообщил Иван Федоров. Спасательная операция длилась 2 часа.

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В воскресенье, 29 сентября, с 5:25 до семи часов утра российские войска нанесли один из самых массированных авиаударов по городу Запорожью. Оккупанты 13 раз ударили КАБами по территории областного центра, информируют в полиции.

Одно из попаданий пришлось по жилой многоэтажке, в результате чего дом был частично разрушен. Из-под завалов многоэтажки деблокировали гражданку, ее госпитализировали.

Еще четыре попадания зафиксированы вблизи объекта инфраструктуры и в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены складские помещения, дома, транспортные средства граждан.

По состоянию на 8 часов было известно о пяти пострадавших, а уже по состоянию на 12:20 их количество возросло до 14 человек. Среди них 4 мужчин, 9 женщин и 17-летний парень.

В ГСЧС сообщают, что в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи.

Также спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных.

Чрезвычайники также ликвидировали возгорание газопровода.

Сейчас аварийно-спасательные работы на местах ударов завершены.

Секретарь горсовета Регина Харченко сообщила, что для ликвидации последствий атаки было задействовано 83 единицы спецтехники и 222 человека.

Мэрия приняла 76 заявок относительно поврежденного жилья, впрочем, никто из граждан не обратился для поселения в шелтеры.

Фото: Запорожский горсовет

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, враг сбросил бомбы Александровском, Шевченковском и Коммунарском районах города, разрушив 15 многоэтажек и десятки частных домов.

Одна из женщин в 4-этажном доме была зажата между разрушенными конструкциями квартиры и спасательная операция длилась 2 часа, рассказал Федоров.

Фото: Нацполиция

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что к медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от вражеской атаки на Запорожье.

В результате обстрела ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка — парень 17 лет и девочка 8 лет.

В больнице остаются две пострадавшие женщины. Состояние женщины, которую спасатели достали из-под завалов, медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, сообщил глава области, были повреждения городской инфраструктуры и железной дороги.

В результате обстрела станции Запорожье-1, как проинформировали в Укрзализныце, повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье — Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, но произошли задержки с поездами.

Позже УЗ сообщила, что железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути и уже вскоре движение поездов до/с станции Запорожье-1 было восстановлено, при этом ни один рейс не был отменен.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 22 сентября российская армия впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда пострадал 21 человек.

Поздно вечером 23 сентября глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье.