Более десяти ударов: РФ атаковала Запорожье, есть разрушения и пострадавшие (фото)

В результате ночной атаки российских военных по Запорожью к медикам обратились 11 человек. По словам главы ОВА Ивана Федорова, самой старшей из пострадавших 83 года.

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В ночь с 28 на 29 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Запорожье. В результате чего есть пострадавшие, под атакой оказалась станция Запорожье-1. Фокус рассказывает о последствиях вражеского обстрела.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что враг нанес по Запорожью более десяти ударов. В результате чего были разрушены многоэтажки и частные дома.

Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров

По его словам, после вражеской атаки на Запорожье к медикам обратилось 11 человек, а именно два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года. Три человека находятся в больнице, еще восемь отказались от госпитализации.

Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Иван Федоров Фото: Запорожская ОВА Фото: Иван Федоров Фото: Запорожская ОВА Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров

Федоров отметил, что было изменено движение поездов на станциях Запорожья из-за массированной атаки РФ. В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что из-за обстрела станции Запорожье-1 было повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье — Солотвино. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

В частности, в поезде № 40 железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны.

Напомним, 28 сентября председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что после атаки БПЛА в поселке Казачья Лопань на Харьковщине погиб 61-летний судья Верховного суда. Он приехал в населенный пункт, чтобы раздать гумпомощь.

26 сентября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сказал, что Россия провела изменения в модификации управляемых авиабомб. В частности, ракеты могут долетать до центра Запорожья.