Могут бить дальше: РФ модифицировала конструкцию авиабомб, — спикер Сил обороны

Представитель Сил обороны юга отметил, что Россия бьет модифицированными КАБами и по Запорожью, и по другим городам, ведь имеет их в достаточном количестве.

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Российская армия провела определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб. После этого ракеты могут долетать до центра Запорожья, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Новости. LIVE.

"Действительно, россияне провели определенные изменения в конструкции авиационных бомб, платформ, которые они запускают, и сегодня они получили возможность бить этими управляемыми авиационными бомбами не только по разным населенным пунктам, которые рядом с линией боевого соприкосновения, а уже эти бомбы начинают долетать до центра города Запорожья", — отметил он.

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От модифицированных КАБов страдает не только Запорожье. Подобные прилеты были также в Краматорске и Харькове, ведь Россия имеет в запасе достаточно таких бомб.

Напомним, что впервые Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами 22 сентября. Тогда пострадал 21 человек.

Кроме того, в среду, 25 сентября, около 23:00 враг нанес пять авиационных ударов по Запорожью, в результате чего ранения получили 7 человек, из которых 1 ребенок. Сообщается, что 18 человек были эвакуированы. Также разрушено 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.

Добавим, что вечером 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по кладбищу в селе Циркуны Харьковской области. Тогда было зафиксировано одно попадание. Еще один КАБ попал по территории садового общества неподалеку от кладбища.