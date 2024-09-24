Россияне управляемыми авиабомбами разбили кладбище на Харьковщине (фото)

На обнародованных полицией фотографиях видно изуродованные могилы на кладбище. Кроме того, оккупанты ударили по территории садового общества неподалеку от кладбища.

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Вечером 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по кладбищу в селе Циркуны Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Военные России нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Циркуны Харьковского района. Зафиксировано одно попадание в землю на территории кладбища", — говорится в сообщении.

Расположение села Циркуны Харьковская область Фото: Скриншот

В полиции Харьковщины уточнили, что в результате удара произошло возгорание травы и посадки на площади 300 квадратных метров.

Удар по кладбищу в селе Циркуны Фото: Полиция Харьковской области

Кроме того, еще один КАБ попал по территории садового общества неподалеку кладбища, в результате чего загорелась трава на площади 3 гектара.

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Напомним, вечером 23 сентября российские оккупационные войска ударили по жилой застройке в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.

Вечером 22 сентября российские авиационные ракеты попали по городу Конотоп в Сумской области.